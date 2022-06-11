Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Portekizli hocanın raporu doğrultusunda sol kanada takviye yapmak için harekete geçti. Kanarya'nın hedefinde ise 3 flaş isim yer alıyor. İşte o isimler ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 18:40
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Fenerbahçe sola takviye yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Jorge Jesus'un ilk tercihi Bruno Henrique.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Takvim'in haberine göre, Flamengo'nun 5 milyon Euro'luk talebi nedeniyle bonservis pazarlıkları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Jesus'un Coritiba formasını giyen Igor Paixao konusunda da çok olumlu bir rapor verdiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Brezilya basınına göre Coritiba 21 yaşındaki futbolu için 7 milyon Euro istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Igor Paixao, bu sezon 27 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Paixao 10 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Yıldız oyuncu ayrıca 6 da asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Igor Paixao ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Fenerbahçe'nin listesinde üçüncü sırada ise tanıdık bir isim, Mahmoud Trezeguet yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Yönetim, Jesus'un ilk tercihleri olan Bruno Henrique ve Igor Paixao konusunda olumlu bir gelişme olmazsa rotasını Mısırlı yıldıza çevirecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da olan Trezeguet'nin adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

TREZEGUET KİMDİR?

Trezeguet 1 Ekim 1994 tarihinde dünyaya gelmştir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Trezeguet adıyla başarıya koşan yıldız futbolcu 27 yaşındadır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Her iki kanatta da forma giyen Mısırlı futbolcu asistleriyle dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

GEÇEN SEZON NELER YAPTI?

Trezeguet, geçen sezon Medipol Başakşehir'de yarım dönem oynadı ve 13 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Mısırlı oyuncu, Aston Villa'da ise 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

EN PARLAK DÖNEMİ KASIMPAŞA'DA

Mısırlı futbolcu, 2017-18 sezonunda çok başarılı bir grafik çizmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 33 maçta 16 gol 6 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

28 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

BRUNO HENRIQUE KİMDİR?

30 Aralık 1990 yılında, Brezilya'nın Bela Horizonte şehrinde dünyaya gelen Bruno Henrique 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Tam adı Bruno Henrique Pinto olan1,85 boyundaki forvet oyuncusu futbol kariyerine Cruzeiro takımında başlamıştır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Brezilya Milli formasını sırtına geçirme başarısı elde eden Bruno Henrique, iki kez Brezilya A Milli takımda oynayarak milli futbolcu olmuştur ve futbol kariyerinin büyük kısmını Brezilya takımlarında geçirmiştir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

2015'te Goiás ile Campeonato Brasileiro Série A'ya çıkan ve ardından Almanya'ya taşınan futbolcu, VfL Wolfsburg ile bir yılda sadece 17 maçta forma giymiştir ve ardından 4 milyon € karşılığında Santos'a dönmüştür.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Ocak 2019'da 23 milyon R$'lık bir ücret karşılığında Flamengo'ya transfer oldu ve ilk yılında Campeonato Carioca , Brezilya Serie A ve Libertadores Kupası'nı kazanan Henrique, ilk yılında en skorer oyuncu olarak turnuvanın En İyisi seçilmiştir.
Libertadores tarihinde 18 ayar altın ve pırlanta yüzükle ödüllendirilen ilk kişi olma başarısı elde etmiştir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Teknik direktör Jorge Jesus tarafından 'tam bir oyuncu' şeklinde tanımlanan Henrique, forvet pozisyonu dışında sol kanatta da oynayabilmektedir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

2012 yılında Cruzeiro kulübünde başladığı futbolculuk kariyerine daha sonra Uberlandia ve Goias takımlarında devam eden Henrique, 2016 yılında Alman ekibi Wolfsburg'un teklifiyle transfer olmuş ve bir yıl takımda kalmıştır. Akabinde Santos'a giderek Brezilya'ya geri dönen futbolcu, Santos takımında 69 maça çıkarak 12 gole imza atmıştır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

2019 yılında Flamengo forması giymeye başlayan Henrique, Flamengo takımının futbolcusu olarak futbol kariyerine devam etmektedir.

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