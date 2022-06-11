FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol kanat harekatı! Yıldızlar listede

Fenerbahçe sola takviye yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Jorge Jesus'un ilk tercihi Bruno Henrique.
Takvim'in haberine göre, Flamengo'nun 5 milyon Euro'luk talebi nedeniyle bonservis pazarlıkları devam ediyor.
Fenerbahçe sola takviye yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Jorge Jesus'un ilk tercihi Bruno Henrique.
Takvim'in haberine göre, Flamengo'nun 5 milyon Euro'luk talebi nedeniyle bonservis pazarlıkları devam ediyor.
Jesus'un Coritiba formasını giyen Igor Paixao konusunda da çok olumlu bir rapor verdiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.
Brezilya basınına göre Coritiba 21 yaşındaki futbolu için 7 milyon Euro istiyor.
Igor Paixao, bu sezon 27 maça çıktı.
Paixao 10 gol attı.
Yıldız oyuncu ayrıca 6 da asist yaptı.
Igor Paixao ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin listesinde üçüncü sırada ise tanıdık bir isim, Mahmoud Trezeguet yer alıyor.
Yönetim, Jesus'un ilk tercihleri olan Bruno Henrique ve Igor Paixao konusunda olumlu bir gelişme olmazsa rotasını Mısırlı yıldıza çevirecek.
Bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da olan Trezeguet'nin adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılıyor.
TREZEGUET KİMDİR?
Trezeguet 1 Ekim 1994 tarihinde dünyaya gelmştir.
Trezeguet adıyla başarıya koşan yıldız futbolcu 27 yaşındadır.
Her iki kanatta da forma giyen Mısırlı futbolcu asistleriyle dikkat çekiyor.
GEÇEN SEZON NELER YAPTI?
Trezeguet, geçen sezon Medipol Başakşehir'de yarım dönem oynadı ve 13 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Mısırlı oyuncu, Aston Villa'da ise 2 maçta 1 gol kaydetmişti.
EN PARLAK DÖNEMİ KASIMPAŞA'DA
Mısırlı futbolcu, 2017-18 sezonunda çok başarılı bir grafik çizmişti.
Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 33 maçta 16 gol 6 asistlik katkı verdi.
28 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
BRUNO HENRIQUE KİMDİR?
30 Aralık 1990 yılında, Brezilya'nın Bela Horizonte şehrinde dünyaya gelen Bruno Henrique 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.
Tam adı Bruno Henrique Pinto olan1,85 boyundaki forvet oyuncusu futbol kariyerine Cruzeiro takımında başlamıştır.
Brezilya Milli formasını sırtına geçirme başarısı elde eden Bruno Henrique, iki kez Brezilya A Milli takımda oynayarak milli futbolcu olmuştur ve futbol kariyerinin büyük kısmını Brezilya takımlarında geçirmiştir.
2015'te Goiás ile Campeonato Brasileiro Série A'ya çıkan ve ardından Almanya'ya taşınan futbolcu, VfL Wolfsburg ile bir yılda sadece 17 maçta forma giymiştir ve ardından 4 milyon € karşılığında Santos'a dönmüştür.
Ocak 2019'da 23 milyon R$'lık bir ücret karşılığında Flamengo'ya transfer oldu ve ilk yılında Campeonato Carioca , Brezilya Serie A ve Libertadores Kupası'nı kazanan Henrique, ilk yılında en skorer oyuncu olarak turnuvanın En İyisi seçilmiştir.
Libertadores tarihinde 18 ayar altın ve pırlanta yüzükle ödüllendirilen ilk kişi olma başarısı elde etmiştir.
Teknik direktör Jorge Jesus tarafından 'tam bir oyuncu' şeklinde tanımlanan Henrique, forvet pozisyonu dışında sol kanatta da oynayabilmektedir.
2012 yılında Cruzeiro kulübünde başladığı futbolculuk kariyerine daha sonra Uberlandia ve Goias takımlarında devam eden Henrique, 2016 yılında Alman ekibi Wolfsburg'un teklifiyle transfer olmuş ve bir yıl takımda kalmıştır. Akabinde Santos'a giderek Brezilya'ya geri dönen futbolcu, Santos takımında 69 maça çıkarak 12 gole imza atmıştır.
2019 yılında Flamengo forması giymeye başlayan Henrique, Flamengo takımının futbolcusu olarak futbol kariyerine devam etmektedir.