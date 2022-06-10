Fenerbahçe'den Lincoln atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den resmi hamleler gelmeye başladı... Teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği listede yer alan isimlerden Lincoln Henrique için Santa Clara'ya teklif yapıldı. Portekiz basını gelişmeyi doğruladı. Brezilyalı 10 numara ile Porto'nun da ilgilendiği hatırlatıldı ancak ilk planda düşünülen isimlerden olmadığı ifade edildi... 23 yaşındaki Lincoln, Santa Clara formasıyla ligde bu sezon 32 maçta 5 gol+7 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. SOL ayağını kullanan oyuncu, geride kalan sezonda maç başına 33.9 isabetli pas, 2.1 isabetli uzun pas, 1.71 kilit pas ve 2.49 top kesme istatistikleriyle göz doldurdu... Sambacı, 2017-18 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor'da oynamış ve 20 maçta 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirmişti...



Brezilya U17'de 11 kez milli formayı giyen Lincoln Henrique, 4 kez fileleri havalandırdı. Santa Clara ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, Transfermarkt'ta 5 milyon euro piyasa değerine sahip.



Santa Clara'nın yanı sıra Gremio, Çaykur Rizespor ve America formaları giyen Lincoln; kariyerinde 160 maçta 13 gol ve 26 asist üretti.