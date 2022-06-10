Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Lincoln atağı

Fenerbahçe'den Lincoln atağı

Kanarya, Jorge Jesus’un önerdiği Lincoln için Santa Clara’ya teklifini sundu. 23 yaşındaki sambacı Porto’nun da radarında.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den Lincoln atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den resmi hamleler gelmeye başladı... Teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği listede yer alan isimlerden Lincoln Henrique için Santa Clara'ya teklif yapıldı. Portekiz basını gelişmeyi doğruladı. Brezilyalı 10 numara ile Porto'nun da ilgilendiği hatırlatıldı ancak ilk planda düşünülen isimlerden olmadığı ifade edildi... 23 yaşındaki Lincoln, Santa Clara formasıyla ligde bu sezon 32 maçta 5 gol+7 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. SOL ayağını kullanan oyuncu, geride kalan sezonda maç başına 33.9 isabetli pas, 2.1 isabetli uzun pas, 1.71 kilit pas ve 2.49 top kesme istatistikleriyle göz doldurdu... Sambacı, 2017-18 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor'da oynamış ve 20 maçta 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirmişti...

Brezilya U17'de 11 kez milli formayı giyen Lincoln Henrique, 4 kez fileleri havalandırdı. Santa Clara ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, Transfermarkt'ta 5 milyon euro piyasa değerine sahip.

Santa Clara'nın yanı sıra Gremio, Çaykur Rizespor ve America formaları giyen Lincoln; kariyerinde 160 maçta 13 gol ve 26 asist üretti.

DİĞER
Survivor'ın aykırı ismi Batuhan Karacakaya 'Melisa!' diye haykırıyordu! Survivor Batuhan'ın Melisa'sı güzeller güzeli kardeşiymiş...
43 yaşındaki Çağla Şıkel nefes kesti: Karın kaslarıyla da geceye damga vurdu
Forvet transferinde ters köşe! Geçen sezona damga vurmuştu
Transferde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Min-Jae'nin yeni takımı belli oldu! Bonservisi...
2 ayrılık sonrası flaş transfer! ManU'dan geliyor
AUZEF AKSİS SINAV SONUÇ EKRANI
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıdvan Yılmaz'dan 4 yıllık imza! İşte bonservis bedeli Rıdvan Yılmaz'dan 4 yıllık imza! İşte bonservis bedeli 01:05
Rıdvan Yılmaz'dan 4 yıllık imza! İşte bonservis bedeli Rıdvan Yılmaz'dan 4 yıllık imza! İşte bonservis bedeli 00:52
Norveç'te sessiz gece! Norveç'te sessiz gece! 00:43
Vedat Muriqi Kosova'ya galibiyeti getirdi! Vedat Muriqi Kosova'ya galibiyeti getirdi! 00:43
Bakasetas Yunanistan'ı sırtladı! Bakasetas Yunanistan'ı sırtladı! 00:43
Vedat Muriqi Kosova'ya galibiyeti getirdi! Vedat Muriqi Kosova'ya galibiyeti getirdi! 00:42
Daha Eski
Bakasetas Yunanistan'ı sırtladı! Bakasetas Yunanistan'ı sırtladı! 00:36
Norveç'te sessiz gece! Norveç'te sessiz gece! 00:35
Norveç'te sessiz gece! Norveç'te sessiz gece! 00:34
Ünlü gazeteci duyurdu! Fırtına'dan Trezeguet bombası Ünlü gazeteci duyurdu! Fırtına'dan Trezeguet bombası 00:26
Ve ilk transfer tamam! Jesus Porto'nun elinden aldı Ve ilk transfer tamam! Jesus Porto'nun elinden aldı 00:26
Forvet transferinde ters köşe! Geçen sezona damga vurmuştu Forvet transferinde ters köşe! Geçen sezona damga vurmuştu 00:25