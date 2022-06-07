Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

Arjantin spor gazetesinin haberinde; Enzo Francescoli ile Luis Suarez arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDEN SONUÇ ÇIKMADI!

Habere göre, River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, Luis Suarez ile telefonla görüştü ancak Francescoli'nin tüm çabalarına rağmen River Plate'e gitmeyi kabul etmedi.