Haberler Fenerbahçe Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

Son dakika spor haberi: Transferde Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen dünyaca ünlü Luis Suarez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan deneyimli golcüye birçok kulüpten teklif yağıyor. Yıldız futbolcu talip olan takımlara tek tek cevap verirken, bir kulüp başkanıyla da telefonda görüştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 19:13 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 19:18
BURAK ŞENTÜRK
Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

Atletico Madrid'deki sözleşmesi sona eren Luis Suarez takımdan ayrıldı.

Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

Katar'da düzenlenecek olan dünya kupasında kadroda olmak isteyen Uruguaylı yıldız rekabetçi bir ligde forma giymek istiyor.

Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

Yeni adresi merak konusu olan Luis Suarez'e teklif yağıyor.

Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

Arjantin spor gazetesinin haberinde; Enzo Francescoli ile Luis Suarez arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

TELEFON GÖRÜŞMESİNDEN SONUÇ ÇIKMADI!
Habere göre, River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, Luis Suarez ile telefonla görüştü ancak Francescoli'nin tüm çabalarına rağmen River Plate'e gitmeyi kabul etmedi.

Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

Deneyimli hücum oyuncusunun, İspanya'dan Sevilla, Real Sociedad veya İtalya'dan Fiorentina gibi kulüplerin ilgisini ciddi olarak düşündüğü kaydedildi.

Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

Suarez'in Avrupa dışında sadece MLS Ligi ekibi Inter Miami'ye sıcak baktığı iddia edildi.

Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

Luis Suarez geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 45 maçta 13 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

Uruguay Milli Takımı'nda 132 maçta forma giyen Suarez, 68 gollük katkı verdi.

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