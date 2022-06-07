Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt!

Atletico Madrid'deki sözleşmesi sona eren Luis Suarez takımdan ayrıldı.
Atletico Madrid'deki sözleşmesi sona eren Luis Suarez takımdan ayrıldı.
Katar'da düzenlenecek olan dünya kupasında kadroda olmak isteyen Uruguaylı yıldız rekabetçi bir ligde forma giymek istiyor.
Yeni adresi merak konusu olan Luis Suarez'e teklif yağıyor.
Avrupa ve Güney Amerika'dan birçok takım, golcü futbolcuyu kadrosuna katabilmek için seferberlik ilan etmiş durumda.
Santrfor arayışlarında olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da Luis Suarez'i gündemine almıştı.
Süper Lig devleri, transfer için yıldız oyuncuyla görüşmelerini yaptı.
TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ!
Luis Suarez'in, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı teklifleri reddettiği ifade edildi.
Öte yandan Uruguaylı golcü, İngiltere'den Aston Villa'ya da gitmek istemiyor.
Diario Ole'nin haberine göre; Suarez, River Plate'in teklifini geri çevirdi.
Arjantin spor gazetesinin haberinde; Enzo Francescoli ile Luis Suarez arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.
TELEFON GÖRÜŞMESİNDEN SONUÇ ÇIKMADI!
Habere göre, River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, Luis Suarez ile telefonla görüştü ancak Francescoli'nin tüm çabalarına rağmen River Plate'e gitmeyi kabul etmedi.
Deneyimli hücum oyuncusunun, İspanya'dan Sevilla, Real Sociedad veya İtalya'dan Fiorentina gibi kulüplerin ilgisini ciddi olarak düşündüğü kaydedildi.
Suarez'in Avrupa dışında sadece MLS Ligi ekibi Inter Miami'ye sıcak baktığı iddia edildi.
Luis Suarez geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 45 maçta 13 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Uruguay Milli Takımı'nda 132 maçta forma giyen Suarez, 68 gollük katkı verdi.