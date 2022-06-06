Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmak isterken, bu hususta çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmak isterken, bu hususta çalışmalarına başladı.
Sarı lacivertliler, bu bağlamda yurt içinden ve yurt dışından önemli isimlerle görüşüyor.
Geçtiğimiz sezon gol yollarında sorun yaşayan ve gerek Berisha, gerekse Serdar Dursun'dan tam verimi alamayan Kanarya, hücum hattını güçlendirmek istiyor.
JESUS BASIN TOPLANTISINDA İŞARET ETMİŞTİ
Fenerbahçe'nin kurt hocası, imza töreninde yaptığı konuşmada ofansif yönü kuvvetli bir takım oluşturmak istediğini söylemişti.
Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında şu ifadelere yer vermişti;
"Hem bireysel olarak hem de kolektif olarak takımla ilgili gözlemlerimizi ve analizlerimizi yaptık.
Gerçekten Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ama biz aslında bu transfer döneminde ofansif anlamda biraz daha yaratıcılık katacak oyunculara odaklanacağız.
Bireysel olarak ofansif bölgede belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Futbolda kolektif oyunu bireysel oyunla iyi bir şekilde birleştirmeniz gerekiyor.
Yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamanız gerekiyor.
Bize ön bölgede çözüm olabilecek ve taraftarlara da hoş gelebilecek, futbolun şov kısmını da güzel yansıtabilecek oyunculara odaklanacağız."
YUNANİSTAN'DAN GOLCÜ İDDİASI: TIQUINO!
Bununla beraber Fenerbahçe için Yunan basınndan önemli bir iddia geldi.
Yunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos'un Sport FM'e yaptığı konuşmada, Olympiakos'un golcüsü Tiquinho Soares'in sarı lacivertlilere önerildiği ifade edildi.
JESUS DURUMUNU İNCELİYOR
Öte yandan Jorge Jesus'un, Tiquinho Soares'in durumunu yakından incelediği ve transferin onay aşamasında olduğu kaydedildi.
ESKİ ÖĞRENCİSİ
Tiquinho Soares ve Jesus'un, daha önce Benfica'da beraber çalışması, transferdeki kritik nokta olduğu ifade edildi.
TIQUINHO SOARES KİMDİR?
17 Ocak 1991'de Brezilya'da dünyaya gelen golcü futbolcu, 1.87 boyunda ve santfor mevkiinde forma giyiyor.
Kariyerine Fortaleza'da başlayan Soares, Avrupa'da Porto ve Olympiakos formaları terletti.
Yıldız futbolcu bu sezon toplamda 47 maça çıkarken, 14 gol kaydetti.