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Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesiyle beraber, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler, bu bağlamda forvet hattına mutlaka takviye yapmak istiyor. Fenerbahçeli yetkililer, bir yandan Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar için nabız yoklarken, Yunanistan'dan konuya ilişkin sürpriz bir gelişme aktarıldı. Fenerbahçe'de, Olympiakos forması giyen Brezilyalı golcü Tiquinho Soares transferine sürpriz bir temasın yaşandığı kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 11:04 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 11:16
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmak isterken, bu hususta çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

Sarı lacivertliler, bu bağlamda yurt içinden ve yurt dışından önemli isimlerle görüşüyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

Geçtiğimiz sezon gol yollarında sorun yaşayan ve gerek Berisha, gerekse Serdar Dursun'dan tam verimi alamayan Kanarya, hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

JESUS BASIN TOPLANTISINDA İŞARET ETMİŞTİ
Fenerbahçe'nin kurt hocası, imza töreninde yaptığı konuşmada ofansif yönü kuvvetli bir takım oluşturmak istediğini söylemişti.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında şu ifadelere yer vermişti;

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

"Hem bireysel olarak hem de kolektif olarak takımla ilgili gözlemlerimizi ve analizlerimizi yaptık.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

Gerçekten Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ama biz aslında bu transfer döneminde ofansif anlamda biraz daha yaratıcılık katacak oyunculara odaklanacağız.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

Bireysel olarak ofansif bölgede belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Futbolda kolektif oyunu bireysel oyunla iyi bir şekilde birleştirmeniz gerekiyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

Yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamanız gerekiyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

Bize ön bölgede çözüm olabilecek ve taraftarlara da hoş gelebilecek, futbolun şov kısmını da güzel yansıtabilecek oyunculara odaklanacağız."

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

YUNANİSTAN'DAN GOLCÜ İDDİASI: TIQUINO!
Bununla beraber Fenerbahçe için Yunan basınndan önemli bir iddia geldi.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

Yunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos'un Sport FM'e yaptığı konuşmada, Olympiakos'un golcüsü Tiquinho Soares'in sarı lacivertlilere önerildiği ifade edildi.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

JESUS DURUMUNU İNCELİYOR
Öte yandan Jorge Jesus'un, Tiquinho Soares'in durumunu yakından incelediği ve transferin onay aşamasında olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

ESKİ ÖĞRENCİSİ
Tiquinho Soares ve Jesus'un, daha önce Benfica'da beraber çalışması, transferdeki kritik nokta olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski golcüsünü transfer edebilir! Tiquinho Soares...

TIQUINHO SOARES KİMDİR?
17 Ocak 1991'de Brezilya'da dünyaya gelen golcü futbolcu, 1.87 boyunda ve santfor mevkiinde forma giyiyor.

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