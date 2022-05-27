Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör konusunu sonlandırmak isterken, diğer yandan da transfer için mesai harcıyor.
Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör konusunu sonlandırmak isterken, diğer yandan da transfer için mesai harcıyor.
Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, bir tv programında Jesus ile ilgilendiklerini açıklamıştı.
Koç yaptığı açıklamada Jesus - İsmail Kartal arasında kaldıklarını ifade etmişti.
Bununla beraber son kararın kısa süre içinde verileceği aktarılmıştı.
GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
Fenerbahçe'de teknik direktör konusu ile beraber, transfer için de düğmeye basıldı.
Sarı lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olacak kadro kurmak isterken çalışmalarına başlamıştı.
Fenerbahçe bu bağlamda rotasını Portekiz'e çevirdi.
Daha önce Portekiz 2. liginden Miguel Crespo'yu alan Fenerbahçe, bir hayli memnun kalmıştı.
Kanarya, bununla beraber Portekiz scoutuna devam etmiş ve listeye yeni bir ismi eklemişti.
ANDRE FRANCO F.BAHÇE'YE
Fenerbahçe bu bağlamda, Estroil forması giyen 10 numara Andre Franco'ya kanca atmıştı.
Sarı lacivertlilerle beraber Beşiktaş'ın da talip olduğu bilinen Franco'ya dair Portekiz basını yeni gelişmeyi duyurdu.
JESUS'U BEKLİYOR
Portekiz basını Andre Franco'nun, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye vereceği cevabı beklediğini ifade etti.
Bununla beraber Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'ye Franco'yu önerdiği biliniyordu.
Öte yandan Jesus'un, resmen Fenerbahçe'ye katılmasının ardından, yıldız ismin sarı lacivertlilere onay vereceği kaydedildi.
Andre Franco bu sezon toplamda 37 maça çıkarken 11 gol 4 asist üretmişti.