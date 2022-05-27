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Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, bir yandan Jorge Jesus'u resmen açıklamak için gün sayarken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz basını, bu bağlamda Fenerbahçe'nin ilgisinin bulunduğu Andre Franco için önemli bir haberi okuyucularına aktardı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 17:03 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 17:05
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör konusunu sonlandırmak isterken, diğer yandan da transfer için mesai harcıyor.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, bir tv programında Jesus ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Koç yaptığı açıklamada Jesus - İsmail Kartal arasında kaldıklarını ifade etmişti.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Bununla beraber son kararın kısa süre içinde verileceği aktarılmıştı.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
Fenerbahçe'de teknik direktör konusu ile beraber, transfer için de düğmeye basıldı.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Sarı lacivertliler, gelecek sezon şampiyon olacak kadro kurmak isterken çalışmalarına başlamıştı.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Fenerbahçe bu bağlamda rotasını Portekiz'e çevirdi.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Daha önce Portekiz 2. liginden Miguel Crespo'yu alan Fenerbahçe, bir hayli memnun kalmıştı.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Kanarya, bununla beraber Portekiz scoutuna devam etmiş ve listeye yeni bir ismi eklemişti.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

ANDRE FRANCO F.BAHÇE'YE
Fenerbahçe bu bağlamda, Estroil forması giyen 10 numara Andre Franco'ya kanca atmıştı.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Sarı lacivertlilerle beraber Beşiktaş'ın da talip olduğu bilinen Franco'ya dair Portekiz basını yeni gelişmeyi duyurdu.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

JESUS'U BEKLİYOR
Portekiz basını Andre Franco'nun, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye vereceği cevabı beklediğini ifade etti.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Bununla beraber Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'ye Franco'yu önerdiği biliniyordu.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Öte yandan Jesus'un, resmen Fenerbahçe'ye katılmasının ardından, yıldız ismin sarı lacivertlilere onay vereceği kaydedildi.

Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...

Andre Franco bu sezon toplamda 37 maça çıkarken 11 gol 4 asist üretmişti.

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