Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, kendi markasının reklam görüşmesi için Endonezya'ya gitmişti. Mesut, burada kendisine sorulan transfer sorusuna ilişkin sürpriz bir çıkışta bulundu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 15:58 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 16:29
Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

Mesut, yaptığı açıklamada sürpriz bir çıkışta bulundu.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kararı sonrası Ozan Tufan ile beraber kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade etti.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

Bununla beraber, sarı lacivertlilerden ayrılma ihtimalinde, oynamak istediği takımı açıkladı.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

"BALİ UNİTED'DA OYNAMAK İSTERİM"
Mesut, kendisine sorulan transfer sorusuna şu sözlerle yanıt verdi;

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

"Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor, orada kendimi mutlu hissediyorum.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

Endonezya'da oynama şansım olursa, Bali United'da oynamak isterim. Endonezya'nın havası güzel.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

"REAL MADRID'İ DESTEKLEYECEĞİM"
İki taraf da harika bir sezon geçirdi ama kalbim kesinlikle Real Madrid'den yana. Onları destekleyeceğim."

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

100 MİLYONLUK ANLAŞMA
Mesut Özil'in M10 markası, Endonezya'da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzalamıştı.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

Aralarında "Concave Southeast Asia" gibi şirketlerin de bulunduğu anlaşmaya bir çok Endonezyalı şirket de katılmıştı.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

Mesut Özil'in sahibi olduğu 39 Steps Coffee markası da frenchise anlaşmasına imza attı.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

Cuma günü ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte cuma namazına gitmesi bekleniyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu transferle ortalık karışacak! Valerien Ismael onay verdi
Enes Ünal paylaşılamıyor! Dünyaca ünlü hoca milli yıldızı istiyor
Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...
Şampiyonluk planı! "12 isim kalsın" 3 de yeni transfer var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu
Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığ personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 4175 personel alımı tercih sonuçları için son tarih!
BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERİ BELGESİ 2022
750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı başvuruları ne zaman bitecek?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! 15:58
Anthony Joshua öğrenci evini bastı! "Çenenizi kırdığımda..." Anthony Joshua öğrenci evini bastı! "Çenenizi kırdığımda..." 15:24
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu 14:45
Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? 14:42
Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maçı saat kaçta? 14:39
Mjondalen - Ranheim maçı saat kaçta? Mjondalen - Ranheim maçı saat kaçta? 14:20
Daha Eski
O kulvarda şampiyon F.Bahçe oldu! O kulvarda şampiyon F.Bahçe oldu! 14:10
Dursun Özbek kararını verdi! Terim ve Buruk... Dursun Özbek kararını verdi! Terim ve Buruk... 13:25
Mesut Özil’den Endonezya’ya ziyaret Mesut Özil’den Endonezya’ya ziyaret 12:57
Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları 12:39
Hammarby - Malmö maçı saat kaçta? Hammarby - Malmö maçı saat kaçta? 12:25
Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif... Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif... 12:18