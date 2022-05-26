Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, reklam görüşmesi için Endonezya'ya gitti.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, reklam görüşmesi için Endonezya'ya gitti.
Mesut, burada ilgiyle karşılanırken, basına açıklamalarda bulundu.
Bilindiği üzere bir süredir Mesut Özil'in adı MLS takımlarıyla geçiyordu.
Mesut, yaptığı açıklamada sürpriz bir çıkışta bulundu.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kararı sonrası Ozan Tufan ile beraber kadro dışı bırakılmıştı.
Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade etti.
Bununla beraber, sarı lacivertlilerden ayrılma ihtimalinde, oynamak istediği takımı açıkladı.
"BALİ UNİTED'DA OYNAMAK İSTERİM"
Mesut, kendisine sorulan transfer sorusuna şu sözlerle yanıt verdi;
"Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor, orada kendimi mutlu hissediyorum.
Endonezya'da oynama şansım olursa, Bali United'da oynamak isterim. Endonezya'nın havası güzel.
"REAL MADRID'İ DESTEKLEYECEĞİM"
İki taraf da harika bir sezon geçirdi ama kalbim kesinlikle Real Madrid'den yana. Onları destekleyeceğim."
100 MİLYONLUK ANLAŞMA
Mesut Özil'in M10 markası, Endonezya'da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzalamıştı.
Aralarında "Concave Southeast Asia" gibi şirketlerin de bulunduğu anlaşmaya bir çok Endonezyalı şirket de katılmıştı.
Mesut Özil'in sahibi olduğu 39 Steps Coffee markası da frenchise anlaşmasına imza attı.
Cuma günü ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte cuma namazına gitmesi bekleniyor.