Fenerbahçeli Mesut Özil'den Endonezya'ya yeşil ışık! "Bali United'da oynamak isterim"

Endonezya'da oynama şansım olursa, Bali United'da oynamak isterim. Endonezya'nın havası güzel.

"REAL MADRID'İ DESTEKLEYECEĞİM"

İki taraf da harika bir sezon geçirdi ama kalbim kesinlikle Real Madrid'den yana. Onları destekleyeceğim."