Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Fenerbahçe'de 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımda ayrılıklar yaşanacağının açıklanması dikkatleri 'Kimlerin gideceği' sorusuna çevirdi.
Fenerbahçe'de 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımda ayrılıklar yaşanacağının açıklanması dikkatleri 'Kimlerin gideceği' sorusuna çevirdi.
Berke Özer ve Jose Sosa, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak ilk isimler olarak ön plana çıktı.
OZAN TUFAN KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan olan Ozan Tufan yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmüyor.
Ozan için Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın devrede olduğı öne sürülmüştü.
Ancak sarı-lacivertli yönetimden gelen açıklamada siyah-beyazlılardan ilginin geçen sezon olduğu, bu sezon bir girişimin bulunmadığı ifade edildi.
MESUT ÖZİL KARARINI HOCA VERECEK!
Mesut Özil için ise son kararın yeni teknik adam tarafından verileceği edinilen bilgiler arasında.
Jorge Jesus'un resmi olarak açıklanmasının ardından yıldız futbolcunun takımdaki geleceği netlik kazanacak.
3 AYRILIK DAHA!
Berke Özer ve Jose Sosa'nın ardından kiralıktan dönecek bazı isimlere de veda edilecek.
Fenerbahçe ile sözleşmeleri devam eden Samatta, Lemos ve Meyer'e gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.
AYRILACAK OYUNCU SAYISI ARTABİLİR
Hürriyet'in haberine göre; Sözleşmeleri devam eden ancak gözden çıkarılan başka isimlerle de yol ayrılımına gelinebileceği kaydedildi.
ENNER VALENCIA YOL AYRIMINDA!
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen katkıyı sağlayamayan Enner Valencia da topun ağzına gelen isimler arasında.
Yönetimin, yeni sezonda yabancı sayısının azalacak olmasını dikkate alarak ayrılığa izin verebileceği konuşuluyor.
Ekvadorlu golcünün, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemek istediği ve düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamayı amaçladığı öğrenildi.
Deneyimli hücum oyuncusunun Meksika Ligi'nden 2 talibi bulunuyor.
BERISHA'YA TEKLİFLER VAR!
Fenerbahçe'de beklenen patlamayı yapamayan Berisha'ya Avrupa'nın 5 büyük kulübünden teklifler geldiği öğrenildi.
LUIZ GUSTAVO'YA ÜLKESİNDEN TALİP!
Sarı-lacivertlilerin maaş yükünden kurtulmak istediği Luiz Gustavo'ya ülkesinden talip çıktı.
Brezilya Ligi ekibi Botafogo'nun, deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu öğrenildi.
NOVAK'A SÜPER LİG KANCASI!
Fenerbahçe'deki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Filip Novak'ın takımdan ayrılması bekleniyor.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, 31 yaşındaki futbolcu için devrede olduğu iddia ediliyor.
GENÇLERİN GELECEĞİ KAMPA BAĞLI
Devre arasında kiralık olarak Giresun'a gönderilen Muhammed Gümüşkaya da yeni sezon hazırlıkları öncesinde takımdaki yerini alacak.
Yine diğer genç oyuncular İsmail Yüksek, Çağtay Kurukalıp, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu, Burak Kapacak'ın 2022-23 sezonu öncesinde takımdaki gelecekleri Topuk Yaylası'ndaki kamp belirleyici olacak.
Performanslarına göre pazartesi açıklanması beklenen yeni teknik adam kalmalarına veya kiraya verilmelerine karar verecek.