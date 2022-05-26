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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Son dakika spor haberi: Uzun süredir devam eden teknik direktör görüşmelerinde büyük aşama kaydeden ve Jorge Jesus'u resmi olarak açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler kadar, takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Portekizli çalıştırıcının yönetime sunduğu raporda 12 ismin takımda tutulmasını istediği öğrenildi. Öte yandan Kanarya'da Berke Özer ve Jose Sosa haricinde 8 isim gözden çıkarıldı. Kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda da yeni bir gelişme yaşandı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları ve Fenerbahçe'den ayrılacak olan 8 futbolcu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 14:45 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 14:53
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Fenerbahçe'de 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımda ayrılıklar yaşanacağının açıklanması dikkatleri 'Kimlerin gideceği' sorusuna çevirdi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Berke Özer ve Jose Sosa, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak ilk isimler olarak ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

OZAN TUFAN KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan olan Ozan Tufan yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmüyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Ozan için Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın devrede olduğı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Ancak sarı-lacivertli yönetimden gelen açıklamada siyah-beyazlılardan ilginin geçen sezon olduğu, bu sezon bir girişimin bulunmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

MESUT ÖZİL KARARINI HOCA VERECEK!
Mesut Özil için ise son kararın yeni teknik adam tarafından verileceği edinilen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Jorge Jesus'un resmi olarak açıklanmasının ardından yıldız futbolcunun takımdaki geleceği netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

3 AYRILIK DAHA!
Berke Özer ve Jose Sosa'nın ardından kiralıktan dönecek bazı isimlere de veda edilecek.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmeleri devam eden Samatta, Lemos ve Meyer'e gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

AYRILACAK OYUNCU SAYISI ARTABİLİR
Hürriyet'in haberine göre; Sözleşmeleri devam eden ancak gözden çıkarılan başka isimlerle de yol ayrılımına gelinebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

ENNER VALENCIA YOL AYRIMINDA!
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen katkıyı sağlayamayan Enner Valencia da topun ağzına gelen isimler arasında.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Yönetimin, yeni sezonda yabancı sayısının azalacak olmasını dikkate alarak ayrılığa izin verebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Ekvadorlu golcünün, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemek istediği ve düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamayı amaçladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Deneyimli hücum oyuncusunun Meksika Ligi'nden 2 talibi bulunuyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

BERISHA'YA TEKLİFLER VAR!
Fenerbahçe'de beklenen patlamayı yapamayan Berisha'ya Avrupa'nın 5 büyük kulübünden teklifler geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

LUIZ GUSTAVO'YA ÜLKESİNDEN TALİP!
Sarı-lacivertlilerin maaş yükünden kurtulmak istediği Luiz Gustavo'ya ülkesinden talip çıktı.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Brezilya Ligi ekibi Botafogo'nun, deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

NOVAK'A SÜPER LİG KANCASI!
Fenerbahçe'deki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Filip Novak'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un, 31 yaşındaki futbolcu için devrede olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

GENÇLERİN GELECEĞİ KAMPA BAĞLI
Devre arasında kiralık olarak Giresun'a gönderilen Muhammed Gümüşkaya da yeni sezon hazırlıkları öncesinde takımdaki yerini alacak.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu

Yine diğer genç oyuncular İsmail Yüksek, Çağtay Kurukalıp, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu, Burak Kapacak'ın 2022-23 sezonu öncesinde takımdaki gelecekleri Topuk Yaylası'ndaki kamp belirleyici olacak.

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