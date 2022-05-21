Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında Serdar Dursun'un golü VAR'a takıldı!

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin 20. dakikada Serdar Dursun ile bulduğu gol VAR'a takıldı. Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla topu filelere gönderen Serdar Dursun'un golü VAR uyarısı sonrası incelenmesinin ardından geçersiz sayıldı.
VAR'dan gelen uyarıyla hakem Volkan Bayarslan, golden önceki pozisyonda faul olup olmadığını izlemeye gitti. Pozisyonu monitörden inceleyen Bayarslan, golden önce faul olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe'nin golünü iptal etti.
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır