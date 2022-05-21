Haberler Fenerbahçe Yeni Malatyaspor 0-5 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yeni Malatyaspor 0-5 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı. Mücadeleyi 5-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia (2) kaydetti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 14 maça çıkardığı ligi ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı. Yeni Malatyaspor'da Barış Başdaş 23. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İşte Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:24
Yeni Malatyaspor 0-5 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.

Mücadeleyi 5-0 kazanan sarı-lacivertliler hedef, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardığı ligde ikinciliğini tescilledi ve Şampiyonlar Ligi elemelerine kaldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia (2) kaydetti.

Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 elemeyi geçmek zorunda.

DİĞER
Formula 1 Grand Prix ne zaman, saat kaçta? F1 İspanya Grand Prix’i ne zaman yapılacak, tarih belli mi?
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Balıkesir Edremit'te ünlü şefler ile bir araya geldi
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
Beşiktaş sezonu beraberlikle tamamladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maçta ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı
Devler onun için savaşıyor! Kanarya'nın yıldızı...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
21 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:10
Malatya'da farklı kazanan F.Bahçe ligi 2. bitirdi! Malatya'da farklı kazanan F.Bahçe ligi 2. bitirdi! 21:00
Beşiktaş sezonu beraberlikle tamamladı! Beşiktaş sezonu beraberlikle tamamladı! 20:58
Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik! Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik! 20:44
Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza! Mbappe'den futbol tarihine geçecek imza! 20:19
Maçta ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı Maçta ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı 19:37
Daha Eski
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o anlar F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o anlar 19:28
"Çok önemli bir maç oynayacağız" "Çok önemli bir maç oynayacağız" 19:16
“Tek hedefimiz final maçını kazanmak” “Tek hedefimiz final maçını kazanmak” 19:13
Mecnun Otyakmaz'dan İstanbul'daki Sivaslılara final çağrısı Mecnun Otyakmaz'dan İstanbul'daki Sivaslılara final çağrısı 19:11
EuroLeague Final Four’da üçüncü Barcelona oldu EuroLeague Final Four’da üçüncü Barcelona oldu 19:04
İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lecrerc'in İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lecrerc'in 18:42