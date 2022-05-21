Yeni Malatyaspor 0-5 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.
Mücadeleyi 5-0 kazanan sarı-lacivertliler hedef, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardığı ligde ikinciliğini tescilledi ve Şampiyonlar Ligi elemelerine kaldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia (2) kaydetti.
Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 elemeyi geçmek zorunda.