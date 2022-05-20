FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

Jorge Jesus 'un 22 yaşındaki yetenek için son derece ısrarcı olduğu da gelen haberler arasında.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan ancak bonservis problemi olmayan Kamara için Fenerbahçeli kurmayların tüm şartları zorlayacağı yüksek ücret dışında ciddi bir imza parasını da gözden çıkardığı ifade edildi.