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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'u göreve getirmek isteyen sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamın talimatıyla Marsilya'dan Boubacar Kamara'ya gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir transfer çalışması içinde olan Fenerbahçe yönetimi, sürpriz bir oyuncuya kanca attı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

Teknik direktör Jorge Jesus ile yapılan görüşmelerde Portekizli teknik adamın Fenerli kurmayları Senegal asıllı bir Fransız oyuncuya yönlendirdiği ortaya çıktı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

Bu ismin Marsilya ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Boubacar Kamara olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

JORGE JESUS ISRAR ETTİ

Jorge Jesus'un 22 yaşındaki yetenek için son derece ısrarcı olduğu da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan ancak bonservis problemi olmayan Kamara için Fenerbahçeli kurmayların tüm şartları zorlayacağı yüksek ücret dışında ciddi bir imza parasını da gözden çıkardığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

Takvim'in haberine göre; Boubacar Kamara'nın menajeri ile ilk görüşmenin yapıldığı da öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

Ancak oyuncuya birçok Avrupa kulübünün talip olduğu ve Fenerbahçe'yi zorlu bir süreç beklediği de bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

Marsilya forması altında çok iyi bir sezon geçiren Kamara'nın geçtiğimiz günlerde Fransa Milli Takım aday kadrosuna çağrıldığı da ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

22 yaşında ve 1.84 boyunda olan Boubacar Kamara, Senegal asıllı olmasına rağmen Fransa Milli Takımı'nı seçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

Genç futbolcu Fransa Milli Takımı'nın geniş kadrosuna davet edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

Bu sezon Marsilya'da 47 maça çıkan genç ön libero 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

BOUBACAR KAMARA KİMDİR?

Boubacar Bernard Kamara 23 Kasım 1999 tarihinde Fransa'nın Marseille şehrinde dünyaya geldi.

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