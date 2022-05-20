FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'un gözdesi Boubacar Kamara

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir transfer çalışması içinde olan Fenerbahçe yönetimi, sürpriz bir oyuncuya kanca attı.
💣F.BAHÇE ÇİFTE TAKAS HAMLESİ! KASIMPAŞA...💥
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir transfer çalışması içinde olan Fenerbahçe yönetimi, sürpriz bir oyuncuya kanca attı.
Teknik direktör Jorge Jesus ile yapılan görüşmelerde Portekizli teknik adamın Fenerli kurmayları Senegal asıllı bir Fransız oyuncuya yönlendirdiği ortaya çıktı.
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Bu ismin Marsilya ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Boubacar Kamara olduğu öğrenildi.