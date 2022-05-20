FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus artık son görüşmeler için İstanbul'a beklenirken, gözler yapılacak transferlere çevrildi.
💣F.BAHÇE ÇİFTE TAKAS HAMLESİ! KASIMPAŞA...💥
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus artık son görüşmeler için İstanbul'a beklenirken, gözler yapılacak transferlere çevrildi.
Sistemine uygun 4-5 takviye istemesi beklenen Portekizli çalıştırıcının, yönetime bir liste verdiği ifade ediliyor.
Ön çalışmalar başlarken, forvete Flamnego'dan Gabigol ve Benfica'dan Haris Seferovic'in ilk adaylar olduğu konuşuluyor.
💭JESUS STARTI VERDİ! İŞTE TRANSFER LİSTESİ💣