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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon transfer çalışmaları için hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktörün ismi netleşmese de Jorge Jesus olması bekleniyor. Portekizli çalıştırıcı şimdiden Fenerbahçe yönetimine listesini sundu. İşte Kanarya'nın transfer listesinde yer alacak isimler ve detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus artık son görüşmeler için İstanbul'a beklenirken, gözler yapılacak transferlere çevrildi.


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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Sistemine uygun 4-5 takviye istemesi beklenen Portekizli çalıştırıcının, yönetime bir liste verdiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Ön çalışmalar başlarken, forvete Flamnego'dan Gabigol ve Benfica'dan Haris Seferovic'in ilk adaylar olduğu konuşuluyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

GABRIEL BARBOSA BU SEZON NE YAPTI?

Brezilyalı forvet Flamengo formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Gabigol bu mücadelelerde 15 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2024 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

HARIS SEFEROVIC BU SEZON NE YAPTI?

İsviçreli forvet bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

30 yaşındaki forvetin sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Kalitesi tartışılmayacak bir golcü hedefleyen Kanarya'da Alexander Sörloth ile Vincent Aboubakar da radarda yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

ALİ KOÇ AĞIRLAYACAK
Orta sahaya ise Estoril'den Andre Franco ile River Plat'den Nicolas de la Cruz gündemde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

ANDRE FRANCO BU SEZON NE YAPTI?

24 yaşındaki Franco çıkmış olduğu 37 maçta 11 gol, 4 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Franco'nun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Franco özellikle yüksek derecede top tekniğiyle dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

NICOLAS DE LA CRUZ BU SEZON NE YAPTI?

24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Cruz, oynadığı 14 maçta 2 gol, 1 asist üretti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Kenar bek, kanatlar ile kaleye de birer oyuncu alınması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Öte yandan Jesus'un geliş tarihi için iki seçenek dillendiriliyor. Portekizli hoca ya haftasonu ya da önümüzdeki hafta başında İstanbul'a inecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus transferde listeyi verdi!

Ailesi de büyük ihtimalle yanında olacak. Başkan Ali Koç'un misafir edeceği Jesus'a İstanbul ve kulüp tesisleri gezdirildikten sonra sözleşme imzalanması planlanıyor.

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