Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

Fenerbahçe, bir yandan teknik direktör sorununu çözmek için Jorge Jesus ile pazarlığa devam ederken, diğer yandan da transfer ile ilgileniyor. Sarı lacivertliler, River Plate forması giyen 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz ile ilgileniyor. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre River Plate, Fenerbahçe ile beraber Real Sociedad'ın da peşine düştüğü Nicolas de la Cruz ile ilgili yeni bir karar aldı. İşte ayrıntılar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:42 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:13
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Öncelikle teknik direktör konusunu tamamlamak isteyen Kanarya, Jorge Jesus'a imzayı attırmak istiyor.

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Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

Jorge Jesus ile beraber, Avrupa'dan ve dünyadan sözleşmesi sona erecek yıldızların peşine düşen Fenerbahçe, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, River Plate forması giyen Nicolas de la Cruz ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

RIVER'IN PLANI FARKLI
Haberde, Aralık 2022'de River Plate ile sözleşmesi sona erecek Nicolas de la Cruz için yeni bir gelişme yaşanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

Arjantin ekibi, Nicolas de la Cruz'un ayrılığına soğuk bakmıyor ancak oyuncusundan gelir elde etmenin peşinde.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

River Plate yönetimi, oyuncusuna yeni bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor. Bununla beraber Nicolas de la Cruz ile yapılan anlaşmada, "Haziran'da transferine onay verilecek" notu düşülecek.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

F.BAHÇE VE SOCIEDAD İLGİLENİYOR
Öte yandan Fenerbahçe ile Real Sociedad, Nicolas de la Cruz'un menajeri Paco Casal ile irtibata geçti.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

Casal, her iki kulüple de transfer görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

KULÜPLER BONSERVİSSİZ İSTİYOR
River Plate'in bu girişimine karşın haberde, Nicolas de la Cruz'u isteyen kulüplerin bonservis bedeli vermek istemediği bilgisine yer verildi.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

"GALLARDO KAYBEDECEK"
Bununla beraber haberde, Nicolas de la Cruz'un River Plate için önemli bir oyuncu olduğu, Julian Alvarez'in ile beraber Gallardo'nun 'kan kaybedeceği' ifadesine yer verildi.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

NICOLAS DE LA CRUZ KİMDİR?
1 Haziran 1997'de Uruguay'da dünyaya gelen Crus, 1.67 boyunda.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

Merkez ortada forma giyen de la Crus, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

Kariyerine Uruguay takımlarından Liverpool U19'da başlayan Nicolas de la Cruz, 2015-16'da A takıma yükselmiş, 2017-18'de River Plate'in yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

Nicolas de la Cruz, bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 2 gol 1 asist üretti ve 946 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

Cruz, Uruguay milli takımı ile ilk kez 9 Ekim 2020'de maça çıktı ve o günden bu yana 13 kez milli formayı terletti.

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