Fenerbahçe'nin Nicolas de la Cruz transferinde yeni gelişme! Menajeri devreye girdi ve River Plate...

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Öncelikle teknik direktör konusunu tamamlamak isteyen Kanarya, Jorge Jesus'a imzayı attırmak istiyor.
📢DÜNYA YILDIZLARI SERBEST KALIYOR! FENERBAHÇE...⌨
Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Öncelikle teknik direktör konusunu tamamlamak isteyen Kanarya, Jorge Jesus'a imzayı attırmak istiyor.
Jorge Jesus ile beraber, Avrupa'dan ve dünyadan sözleşmesi sona erecek yıldızların peşine düşen Fenerbahçe, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.
Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, River Plate forması giyen Nicolas de la Cruz ile ilgileniyor.