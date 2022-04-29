Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Jorge Jesus-Löw kıyası!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Jorge Jesus-Löw kıyası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde favori Jorge Jesus olsa da adaylardan biri de Alman teknik adam Joachim Löw... Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, Fenerbahçe'deki hoca arayışını değerlendirirken Jesus ile Löw arasında dikkat çeken bir kıyas yaptı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 08:23
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Jorge Jesus-Löw kıyası!

ENDER BİLGİN - JESUS KURTARICI MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekiz'e Jorge Jesus ile görüşmeye gittiğini önce A Spor duyurdu. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Habercilik söz konusu olduğunda A Spor hep bir adım önde gitmiştir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Jorge Jesus-Löw kıyası!

Sonrasında bir önemli habercilik başarısı da Skorer ekibinden geldi ve Jesus ile Ali Koç'un birlikte fotoğrafı yayınlandı. Ardından kulüp, "Jesus ile anlaşma sağlandı yaklaşımı doğru değil" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Jorge Jesus-Löw kıyası!

Anlaşılan Ali Bey, Galatasaray'ın Falcao'da yaşadığı açmaza düşmemek (Abdürrahim Albayrak- Falcao fotoğrafını hatırlayalım) ve pazarlıkta elini güçlü tutmak istiyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Jorge Jesus-Löw kıyası!

Geldiğimiz noktada Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımın en güçlü teknik direktör adayı olduğuna şüphe yok. Ancak isteklerinin çok fazla olduğu söyleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Jorge Jesus-Löw kıyası!

Jesus, çalıştırdığı son dört takımla da şampiyonluk yaşadı. On altı yıldır kulüp takımı deneyimi olmayan Löw'e kıyasla mücadeleye çok daha hazır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Jorge Jesus-Löw kıyası!

Her yeni seçimin risk taşıdığını unutmasam da taraftarı en çok mutlu edecek ve en hızlı uyum sağlayacak ismin Portekizli teknik adam olacağı düşüncesindeyim.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus'ta 3 milyon € fark kaldı!
Kartal'dan flaş karar! Gaziantep maçı 11'inde...
2022 Askerlik yerleri açıklandı mı?
ALES/2 sınavı ne zaman?
29 Nisan Cuma BİM kataloğu | BİM'de hangi ürünler indirimde? | 29 Nisan Cuma BİM ürünleri fiyatları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan neden ayrıldı? Resmen açıkladı! Galatasaray'dan neden ayrıldı? Resmen açıkladı! 09:03
Ronaldo Premier Lig tarihine geçti! Ronaldo Premier Lig tarihine geçti! 08:35
Dikkat çeken sözler! "Jesus Löw'e kıyasla..." Dikkat çeken sözler! "Jesus Löw'e kıyasla..." 08:15
Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı" Usta kalem yazdı! "Bu duruşun bir ödülü olmalı" 07:46
Bir Anadolu Efes klasiği Bir Anadolu Efes klasiği 01:11
Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse... 01:06
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 01:03
Arkas'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti! Arkas'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti! 01:01
Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti Galatasaray - Sivasspor maçının 4. hakemi değişti 01:01
UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... 01:01
Dev maçta kazanan çıkmadı! Dev maçta kazanan çıkmadı! 01:01
Leipzig avantajı kaptı! Leipzig avantajı kaptı! 01:01