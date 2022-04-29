FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Jorge Jesus-Löw kıyası!

ENDER BİLGİN - JESUS KURTARICI MI?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekiz'e Jorge Jesus ile görüşmeye gittiğini önce A Spor duyurdu. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Habercilik söz konusu olduğunda A Spor hep bir adım önde gitmiştir.
ENDER BİLGİN - JESUS KURTARICI MI?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekiz'e Jorge Jesus ile görüşmeye gittiğini önce A Spor duyurdu. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Habercilik söz konusu olduğunda A Spor hep bir adım önde gitmiştir.
Sonrasında bir önemli habercilik başarısı da Skorer ekibinden geldi ve Jesus ile Ali Koç'un birlikte fotoğrafı yayınlandı. Ardından kulüp, "Jesus ile anlaşma sağlandı yaklaşımı doğru değil" açıklamasını yaptı.
Anlaşılan Ali Bey, Galatasaray'ın Falcao'da yaşadığı açmaza düşmemek (Abdürrahim Albayrak- Falcao fotoğrafını hatırlayalım) ve pazarlıkta elini güçlü tutmak istiyordu.
Geldiğimiz noktada Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımın en güçlü teknik direktör adayı olduğuna şüphe yok. Ancak isteklerinin çok fazla olduğu söyleniyor.
Jesus, çalıştırdığı son dört takımla da şampiyonluk yaşadı. On altı yıldır kulüp takımı deneyimi olmayan Löw'e kıyasla mücadeleye çok daha hazır.
Her yeni seçimin risk taşıdığını unutmasam da taraftarı en çok mutlu edecek ve en hızlı uyum sağlayacak ismin Portekizli teknik adam olacağı düşüncesindeyim.
Artık başarı için hiçbir mazereti kalmayan Ali Koç açısından beklenen kurtarıcı Jesus olabilir. Disiplinli, agresif ve tam bir taktisyen olan Portekizli, Fenerbahçe'nin yeni hocası mı? Onu da yakında göreceğiz.