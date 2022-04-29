FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin'den dikkat çeken Jorge Jesus-Löw kıyası!

Geldiğimiz noktada Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımın en güçlü teknik direktör adayı olduğuna şüphe yok. Ancak isteklerinin çok fazla olduğu söyleniyor.

Jesus, çalıştırdığı son dört takımla da şampiyonluk yaşadı. On altı yıldır kulüp takımı deneyimi olmayan Löw'e kıyasla mücadeleye çok daha hazır.