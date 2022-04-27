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Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha! Nicolas de la Cruz ile ilk temas kuruldu

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Mert Hakan Yandaş'a ek olarak orta sahasına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, Arjantin devi River Plate'te forma giyen Uruguaylı orta saha Nicolas de la Cruz'la temas kurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'ye Uruguaylı orta saha! Nicolas de la Cruz ile ilk temas kuruldu

Fenerbahçe, gelecek sezon için kusursuz bir kadro kurmak istiyor. Kanarya, gelecek isimler kadar gidecekler üzerinde de titiz bir çalışma yapıyor. Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mesut Özil, Jose Sosa, Dimitrios Pelkas gibi orta saha oyuncularıyla yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, doğacak bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Gündemdeki isimlerden biri Nicolas de la Cruz. Kariyerini River Plate'te sürdüren 24 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler teması kurdu. Cruz'un da kariyerinin bu döneminde Avrupa macerasına atılmaya sıcak bakıyor.

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