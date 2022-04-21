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Fenerbahçe kafilesi Rize’ye ulaştı

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için kente geldi. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan özel uçak 18.10 sıralarında Trabzon'a inerken, kafile için geniş güvenlik önlemleri alındı. Kara yolu ile Rize’ye ulaşan sarı lacivertliler, oynayacağı karşılaşma öncesinde Rize'de bir otelde kampa girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 22:04
Fenerbahçe kafilesi Rize’ye ulaştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan özel uçak 18.10 sıralarında Trabzon'a inerken, kafile için geniş güvenlik önlemleri alındı. Az sayıda taraftar havalimanı çıkışında takımlarını karşılarken, Erzincan Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Atilla Sönmez, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek verdi. Bazı taraftarlar Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirerek forma imzalattı.

Dış hatlar terminali gelen yolcu salonundan çıkış yapan sarı lacivertli kafile daha sonra kendilerini bekleyen otobüsler ile polis eskortu eşliğinde Rize'ye doğru hareket etti. Kara yolu ile Rize'ye ulaşan sarı lacivertliler, oynayacağı karşılaşma öncesinde Rize'de bir otelde kampa girdi.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, 22 Nisan Cuma günü 20.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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