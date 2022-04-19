Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a James Rodriguez çalımı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a James Rodriguez çalımı!

Süper Lig'de yakaladığı çıkışla Şampiyonlar Ligi vizesi almayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda Galatasaray'a dev bir çalım atmak üzere. İşte Kolombiya basınının duyurduğu James Rodriguez haberi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 09:11
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'den Galatasaray'a James Rodriguez çalımı!

Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de, işler yolunda gidiyor. Bitime son 5 hafta kala lider Trabzonspor ile puan farkını 11'e indiren Kanarya, ikincilik yarışında Konyaspor'un önünde yer alıyor.

Hoca arayışının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Kolombiya basınında flaş bir haber yer aldı. Buna göre Al Rayyan'dan ayrılmayı planlayan James Rodriguez için Galatasaray'ın devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin de transfer yarışının içine girdiği yazıldı.

James Rodriguez'in daha önce Türkiye'ye gitmesinin imkansız olduğu ancak son dönemlerde yaşadığı düşüş nedeniyle bunun gerçekleşebileceği belirtildi.

DİĞER
Ünlü çift tüm dikkatleri üzerine topladı! Kadir Doğulu kafaları karıştırdı! Neslihan Atagül'den 'hamilelik' yanıtı
Müge Anlı'daki Konya cinayetiyle ilgili son dakika: Necla - Metin Büyükşen cinayetinde 6 kritik isim gözaltında...
Fırtına kupada avantaj peşinde! İşte Avcı'nın Kayseri maçı 11'i
Fenerbahçeli yöneticiden Kartal sözleri! "Can feda"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçeli yöneticiden Kartal sözleri! "Can feda"
Kartal mı? Jesus mu? F.Bahçe'de son 2 aday!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool - Manchester United maçı ne zaman? Liverpool - Manchester United maçı ne zaman? 09:37
Usta yazarlardan Domenec Torrent'e sert sözler! Usta yazarlardan Domenec Torrent'e sert sözler! 09:31
Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? 09:30
Fenerbahçeli yöneticiden Kartal sözleri! "Can feda" Fenerbahçeli yöneticiden Kartal sözleri! "Can feda" 09:22
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! 09:10
Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 09:07
Daha Eski
FENERBAHÇE - SHAKHTAR MAÇI CANLI İZLE FENERBAHÇE - SHAKHTAR MAÇI CANLI İZLE 07:44
Kırmızı: Af dileriz Kırmızı: Af dileriz 01:28
Ahmet Çakar'dan flaş Torrent yorumu! "G.Saray'ın hocası değil" Ahmet Çakar'dan flaş Torrent yorumu! "G.Saray'ın hocası değil" 01:12
Toroğlu'dan flaş sözler! "VAR'a da AVAR'a da inanmıyorum" Toroğlu'dan flaş sözler! "VAR'a da AVAR'a da inanmıyorum" 01:07
G.Saray'da oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi! G.Saray'da oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi! 01:05
Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi 01:05