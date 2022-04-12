Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den MHK açıklaması!

Fenerbahçe'den MHK açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'nun istifa etmemesiyle ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Bu ayıp hepimizindir!" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 13:19
Fenerbahçe'den MHK açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, 13 hakem hakkında verdiği kararla gündeme gelen Merkez Hakem Kurulu'nun istifa etmemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl?' diye sormayan herkesindir!" denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.

O günden bugüne geçen 36 günde;

*Garip hakem atamalarına,
*Artan hakem hatalarına,
*Kural hatalarına,
*Kulüplerin açıklama ve tepkilerine,
*Tahkim Kurulu'nun verdiği karara ve
*Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmen

Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.

Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl?' diye sormayan herkesindir!

Bu ayıp hepimizindir!"

DİĞER
Evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Enver aileye girmişti! Aslı Enver'den dikkat çeken Önder Öztarhan açıklaması
Teknik direktör kadın hakeme kafa attı! Brezilya'da skandal
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor