Miha Zajc coştu bir kere!

Fenerbahçe'de Miha Zajc fırtınası devam ediyor. Sloven oyuncu, Galatasaray'a attığı golle bu sezon ligde 8 gole ulaşarak kariyer rekorunu tekrarladı. 27 yaşındaki futbolcu, 2017- 18'de Empoli ile Serie B'de, 2016-17'de ise Empoli+Ljubljana ile 8 gol atmıştı. Zajc ayrıca bu sezon 5. kez açılış golünü attı. Başarılı isim Süper Lig'de bunu en çok yapan oyuncu. Zajc ayrıca Fenerbahçe'de 2018/19 sezonundan bu yana bir sezonda penaltısız şekilde en çok gol atan 3. futbolcu oldu. Diğerleri Vedat Muriç (12 gol) ve Enner Valencia (9 gol).

91 KM HIZLA GİTTİ

Miha Zajc'ın attığı golde topun hızı 91 km'yi gördü. Daha önce Genoa, Empoli, Olimpija Ljubljana ve Celje'de top koşturan Zajc'ın adı sezon başında takımdan gönderilecek oyuncular arasında geçiyordu. Ancak Vitor Pereira'nın isteği ile takımda tutuldu. İsmail Kartal'ın gelişiyle performansı zirve yaptı. Crespo ile birlikte orta sahanın değişmez ismi oldu. Gollerinin 5'ini İsmail Kartal döneminde attı. Son 6 maçta 4 gol ve 1 asist ile coştu. 26 numaralı formayı giyen Zajc'ın 26. dakikada fileleri sarsması da dikkat çekti.

İRFAN CEZALI OLDU

Fenerbahçe'de ikinci golü hazırlayan İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü. Kerem'e yaptığı faul sonrası 4. sarı kartını gören yıldız oyuncu cumartesi günü Göztepe ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek. İrfan Can sağ kanatta çıkana kadar başarılı bir performans ortaya koydu.

OSAYİ'DEN 3. ASİST

Osayi Samuel ligde bu sezon 3. asistini yaptı. Nijeryalı oyuncu, Miha Zajc'ın golünde sprint özelliğini kullandı. Savunma arkasını iyi sarkıp, topu rastgele ortalamadı. Geriye pas çıkardı. Zajc da golü yaptı. Geçtiğimiz hafta Kayseri deplasmanında da İrfan Can'a asist yapan Osayi ligde 3, toplamda ise 4 asiste ulaştı.