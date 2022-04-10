Yeni Divan başkanı Dündar

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimini Uğur Dündar Kazandı. Dört adayın yarıştığı çekişmeli oylamada Dündar, 1871 oyun 824'ünü aldı. 8 senedir Divan Başkanı olan Vefa Küçük 799 oyda kaldı. Uğur Dündar, "Kapım herkese açık olacak. Şeffaf olacağız. Fenerbahçe'nin daha ileriye gitmesi için çalışacağım" dedi.



İNŞALLAH BİRLİK OLUR!

Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Uğur Dündar'ı kutlayarak, "İnşallah endişe duyduğum konular değil, Uğur Bey'in ifade ettiği birlik, barış gerçekleşir" dedi. Koç, seçimde oy kullanan Sadettin Saran ile de sohbet etti.