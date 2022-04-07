SPOR HABERİ - Derbi öncesi istatistikler 'Fenerbahçe' diyor! Galatasaray...

Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak... Lig ikinciliğini hedefleyen Fenerbahçe ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar karşı karşıya gelecek... İki takımın teknik direktörü de sezon ortasında takımlarını devraldılar ve ikisi de 11 maça çıktı... Takvim'in haberine göre; İki takımın yeni hocalarıyla çıktıkları maçlardaki istatistiklerine baktığımızda Fenerbahçe açık ara fark atıyor. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.18. Domenec Torrent'in ise 1.27. İsmail Kartal ile Fenerbahçe 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken Torrent yönetiminde Galatasaray 4 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Genel istatistiklerde de Fenerbahçe önde gözüküyor. Galatasaray'ı evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin iç sahada gol ortalaması 1.64. Galatasaray'ın deplasmanda gol ortalaması ise 1.17. Fenerbahçe evinde 15 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet, Galatasaray ise deplasmanda 15 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

İSMAİL KARTAL'LI FENERBAHÇE

MAÇ: 11

GALİBİYET: 7

BERABERLİK: 3

MAĞLUBİYET: 1

PUAN ORTALAMASI: 2.18

F.Bahçe 75-90 dakikalar arasında coşuyor. Sarı-Lacivertliler 54 golün 16'sını 75-90 aralIğında attı.

TORRENT'Lİ GALATASARAY

MAÇ: 11

GALİBİYET: 4

BERABERLİK: 2

MAĞLUBİYET: 5

PUAN ORTALAMASI: 1.15

Galatasaray ise 30-45 dakikalar arasında gollerini sıralıyor... Sarı- Kırmızılılar 42 golün 17'sini bu dakikalarda attı.