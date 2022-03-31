Transferde Fenerbahçe'den Sambacı operasyonu! Pedrinho, Marlon ve Ismaily...

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Shakhtar'ın 3 Brezilyalı yıldızı İsmaily, Pedrinho ve Marlon'a Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler geldiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Shakhtar'ın 3 Brezilyalı yıldızı İsmaily, Pedrinho ve Marlon'a Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler geldiği öğrenildi.
Üç oyuncuyu alma fırsatını kaçırmak istemeyen Fenerbahçe'nin Alex ve Roberto Carlos'u devreye sokacağı öğrenildi.
ÜÇ YILDIZA YAKIN MARKAJ
Takvim'in haberine göre; Alex ve Roberto Carlos'tan 3 oyuncuyu ikna etmelerini isteyecek olan Sarı-Lacivertliler, Pedrinho, Marlon ve İsmaily'nin menajerleri ile bir araya gelecek.
GÖRÜŞME BU HAFTA
Bu hafta içinde yapılması planlanan görüşmenin ardından 3 oyuncunun durumunun netlik kazanması bekleniyor. Özellikle Pedrinho'ya çok teklif geldiği belirlendi.
PEDRINHO 17 MİLYON EURO
17 milyon Euro değeri olan Pedrinho'ya İngiliz kulüplerinin ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği gelen haberler arasında.