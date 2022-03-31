Transferde Fenerbahçe'den Sambacı operasyonu! Pedrinho, Marlon ve Ismaily...

Üç oyuncuyu alma fırsatını kaçırmak istemeyen Fenerbahçe 'nin Alex ve Roberto Carlos 'u devreye sokacağı öğrenildi.

ÜÇ YILDIZA YAKIN MARKAJ

Takvim'in haberine göre; Alex ve Roberto Carlos'tan 3 oyuncuyu ikna etmelerini isteyecek olan Sarı-Lacivertliler, Pedrinho, Marlon ve İsmaily'nin menajerleri ile bir araya gelecek.