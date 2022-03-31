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Transferde Fenerbahçe'den Sambacı operasyonu! Pedrinho, Marlon ve Ismaily...

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Ukrayna'daki savaş nedeniyle takımlarından ayrılacak olan üç Brezilyalı oyuncu Pedrinho, Marlon ve Ismaily için devreye girdi. Sambacı futbolculara Avrupa'dan talipler de bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Roberto Carlos ve Alex de Souza'nın 3 Brezilyalı oyuncuyu ikna etmek istediği ifade edildi. İşte gündem yaratan görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00
Transferde Fenerbahçe'den Sambacı operasyonu! Pedrinho, Marlon ve Ismaily...

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Shakhtar'ın 3 Brezilyalı yıldızı İsmaily, Pedrinho ve Marlon'a Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler geldiği öğrenildi.

Transferde Fenerbahçe'den Sambacı operasyonu! Pedrinho, Marlon ve Ismaily...

Üç oyuncuyu alma fırsatını kaçırmak istemeyen Fenerbahçe'nin Alex ve Roberto Carlos'u devreye sokacağı öğrenildi.

Transferde Fenerbahçe'den Sambacı operasyonu! Pedrinho, Marlon ve Ismaily...

ÜÇ YILDIZA YAKIN MARKAJ

Takvim'in haberine göre; Alex ve Roberto Carlos'tan 3 oyuncuyu ikna etmelerini isteyecek olan Sarı-Lacivertliler, Pedrinho, Marlon ve İsmaily'nin menajerleri ile bir araya gelecek.

Transferde Fenerbahçe'den Sambacı operasyonu! Pedrinho, Marlon ve Ismaily...

GÖRÜŞME BU HAFTA

Bu hafta içinde yapılması planlanan görüşmenin ardından 3 oyuncunun durumunun netlik kazanması bekleniyor. Özellikle Pedrinho'ya çok teklif geldiği belirlendi.

Transferde Fenerbahçe'den Sambacı operasyonu! Pedrinho, Marlon ve Ismaily...

PEDRINHO 17 MİLYON EURO

17 milyon Euro değeri olan Pedrinho'ya İngiliz kulüplerinin ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Transferde Fenerbahçe'den Sambacı operasyonu! Pedrinho, Marlon ve Ismaily...

Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği gelen haberler arasında.

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