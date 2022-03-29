Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Löw derken asıl hedef...

KOVAC SÜRPRİZİ!

Yeni Asır'ın haberine göre; Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker ile bir araya geldiği iddiaları kafaları karıştırdı.

Koç'un sürprizleri sevmesi nedeniyle asıl hedefinin Löw değil Niko Kovac olduğu öne sürüldü. Ali Koç'un Hırvat teknik adamlara ilgisinin olduğu bilinirken, daha önce kendisi Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Daliç ile anlaştıklarını, ancak suya düştüğünü söylemişti.