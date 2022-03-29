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Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Löw derken asıl hedef...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan süreçte alınacak maksimum puanı alarak sezonu ikinci sırada tamamlamayı amaçlayan Fenerbahçe, yeni gelecek hocaya UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takım bırakmak istiyor. İsmail Kartal ile bu sezonu tamamlama kararı alan yönetim, önümüzdeki sezon takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda bir süredir Alman teknik adam Joachim Löw iddiaları ortaya atılsa da asıl hedefin başka bir isim olduğu öne sürüldü. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 09:18 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 09:38
Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Löw derken asıl hedef...

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Bir süredir Alman teknik adam Joachim Löw ile dirsek temasını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, girişimlerinden henüz bir netice sağlayamadı.

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Löw derken asıl hedef...

Avusturya Milli Takımı'nın Löw için devreye girmesi ve görüşmelerin başlaması bomba etkisi yaratırken, Fenerbahçe'de gözler bir yandan da alternatif isimlere çevrildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Löw derken asıl hedef...

Başkan Ali Koç ve kurmayları yeni hoca konusunda çalışmalarını sürdürürken bomba bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Löw derken asıl hedef...

KOVAC SÜRPRİZİ!
Yeni Asır'ın haberine göre; Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker ile bir araya geldiği iddiaları kafaları karıştırdı.

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Löw derken asıl hedef...

Koç'un sürprizleri sevmesi nedeniyle asıl hedefinin Löw değil Niko Kovac olduğu öne sürüldü. Ali Koç'un Hırvat teknik adamlara ilgisinin olduğu bilinirken, daha önce kendisi Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Daliç ile anlaştıklarını, ancak suya düştüğünü söylemişti.

Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Löw derken asıl hedef...

Koç'un Şuker ile Kovac hakkında konuştuğu sızan haberler arasında. Koç'un Kovac ile de bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

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