Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Löw derken asıl hedef...

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Bir süredir Alman teknik adam Joachim Löw ile dirsek temasını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, girişimlerinden henüz bir netice sağlayamadı.
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Bir süredir Alman teknik adam Joachim Löw ile dirsek temasını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, girişimlerinden henüz bir netice sağlayamadı.
Avusturya Milli Takımı'nın Löw için devreye girmesi ve görüşmelerin başlaması bomba etkisi yaratırken, Fenerbahçe'de gözler bir yandan da alternatif isimlere çevrildi.
Başkan Ali Koç ve kurmayları yeni hoca konusunda çalışmalarını sürdürürken bomba bir iddia gündeme geldi.
KOVAC SÜRPRİZİ!
Yeni Asır'ın haberine göre; Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker ile bir araya geldiği iddiaları kafaları karıştırdı.
Koç'un sürprizleri sevmesi nedeniyle asıl hedefinin Löw değil Niko Kovac olduğu öne sürüldü. Ali Koç'un Hırvat teknik adamlara ilgisinin olduğu bilinirken, daha önce kendisi Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Daliç ile anlaştıklarını, ancak suya düştüğünü söylemişti.
Koç'un Şuker ile Kovac hakkında konuştuğu sızan haberler arasında. Koç'un Kovac ile de bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.