Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte gidecek ve gelecek isimler...

ISMAILY'YE YAKIN MARKAJ



Mert'in Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi var. Bu yüzden İtalyan kulübü ile masaya oturulacak satış ya da kiralama şartları konuşulacak. Fenerbahçe, Ukrayna'daki savaştan ötürü Shakhtar Donetsk kulübü ile yollarını ayırmak isteyen Brezilyalı sol bek Ismaily için girişimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu hafta içi İstanbul'da Ismaily'nin menajeri ile görüşecek olan Sarı-Lacivertli yönetim ise 32 yaşındaki oyuncuya sunacağı kontrat şartlarını netleştirmiş durumda.