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Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon kadroda büyük bir değişim yaşanacak. Birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli takviyeler yapacak. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00
Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte gidecek ve gelecekler...

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, gidecek ve kalacak oyuncuları büyük oranda belirlediği gibi takviye yapılacak bölgeleri de şimdiden tespit etmiş durumda. Sarı-Lacivertli kurmaylar yöne sezonda Miguel Crespo, Miha Zajc, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas ve Serdar Aziz ile devam etme kararı aldı.


Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte gidecek ve gelecekler...

Berke, Ozan, Lemos, Tisserand, Novak, Mesut, Gustavo, Sosa, Rossi, Samatta ve Meyer ile yolların ayrılması bekleniyor. Kim Min Jae ya da Szalai'den birisinin ise değerini bulması durumunda satılması planlanıyor. Sarı-Lacivertliler yeni sezonda kaleci, sağ bek, sol bek, stoper 1 veya 2 kanat oyuncu ve forvet transferi yapacak.

Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte gidecek ve gelecekler...

Takvim'in derlediği habere göre alınacak kalecinin Sinan Bolat olması çok yüksek bir ihtimal. Sarı-Lacivertliler stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapabilen Mert Müldür'ü transfer etmek istiyor. Oyuncunun menajeri ile temas kurulduğu gelen gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte gidecek ve gelecekler...

ISMAILY'YE YAKIN MARKAJ

Mert'in Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi var. Bu yüzden İtalyan kulübü ile masaya oturulacak satış ya da kiralama şartları konuşulacak. Fenerbahçe, Ukrayna'daki savaştan ötürü Shakhtar Donetsk kulübü ile yollarını ayırmak isteyen Brezilyalı sol bek Ismaily için girişimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu hafta içi İstanbul'da Ismaily'nin menajeri ile görüşecek olan Sarı-Lacivertli yönetim ise 32 yaşındaki oyuncuya sunacağı kontrat şartlarını netleştirmiş durumda.

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