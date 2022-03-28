FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw depremi! Görüşmeler başladı

Alman basını, deneyimli çalıştırıcının Avusturya ile milli takım teknik direktörlüğü için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Haberde Avusturya'nın Dünya Kupası'na katılamaması sebebiyle mevcut teknik direktörü Franco Foda ile yollarını kesin olarak ayırmaya hazırlandığı ve yeni isim olarak en ciddi adayın Joachim Löw olduğu kaydedildi.