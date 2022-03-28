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FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw depremi! Görüşmeler başladı

Son dakika spor haberi: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Joachim Löw bulunuyor. Bir süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan Alman çalıştırıcıya sürpriz bir talip çıktı. Milli takım tecrübesi bir hayli fazla olan 62 yaşındaki hocanın, Avusturya Futbol Federasyonu ile masaya oturduğu iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları...(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 16:00
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw depremi! Görüşmeler başladı

Teknik direktör İsmail Kartal ile sezonu tamamlama kararı alan Fenerbahçe, gelecek sezon takımın başına dünyaca ünlü bir ismi getirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw depremi! Görüşmeler başladı

Bu amaç doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, dünya kupası apoletli hoca Joachim Löw'e imza attırmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw depremi! Görüşmeler başladı

Kanarya'da liste başı konumda bulunan deneyimli çalıştırıcı için flaş bir iddia geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw depremi! Görüşmeler başladı

Alman basını, deneyimli çalıştırıcının Avusturya ile milli takım teknik direktörlüğü için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw depremi! Görüşmeler başladı

Haberde Avusturya'nın Dünya Kupası'na katılamaması sebebiyle mevcut teknik direktörü Franco Foda ile yollarını kesin olarak ayırmaya hazırlandığı ve yeni isim olarak en ciddi adayın Joachim Löw olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw depremi! Görüşmeler başladı

Öte yandan, Alman teknik adamın Fenerbahçe ile de henüz resmi bir sözleşme imzalanmadığı ifade edildi.

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