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İşte İsak Vural'ın Fenerbahçe'ye transfer olma hikayesi! Costa'yı bile dinlemedi

İşte Kanarya'nın yeni Harika Çocuğu'nun transfer öyküsü! Küçük yaşlardan itibaren sarı-lacivertli renklere gönül veren İsak, Benfica A Takımı'na alınmayınca Fenerbahçe'yi seçti. Öyle ki, İstanbul uçağına binmeden kendisini geri çevirmek için havaalanına, ayağına kadar gelen Benfica Başkanı Rui Costa'yı bile dinlemedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
İşte İsak Vural'ın Fenerbahçe'ye transfer olma hikayesi! Costa'yı bile dinlemedi

Sarılacivertli takımın, yeni 'Harika Çocuk' olarak lanse edilen transferi İsak Vural, aileden Fenerbahçeli... İsveç'te doğan, ardından Portekiz'in Benfica takımına geçen 15 yaşındaki oyuncu, Türk bir baba ve İsveçli bir annenin oğlu...

İşte İsak Vural'ın Fenerbahçe'ye transfer olma hikayesi! Costa'yı bile dinlemedi

Üstelik hem babası hem annesi hem de anneannesi eski bir futbolcu. AIK Stockholm forması giymiş olan baba Cüneyt Vural da 2002'deki eşleşmede AIKFenerbahçe maçını Fenerbahçe tribününde izlemiş. Oğlu İsak ise küçüklüğünden beri Fenerbahçe aşkıyla büyümüş.

İşte İsak Vural'ın Fenerbahçe'ye transfer olma hikayesi! Costa'yı bile dinlemedi

İsak'ın Benfica'dan ayrılış süreci A Takım'a alınmamasıyla başladı. Genç oyuncu, bu sebepten dolayı köklerinin takımı olan Fenerbahçe'yi seçti.

İşte İsak Vural'ın Fenerbahçe'ye transfer olma hikayesi! Costa'yı bile dinlemedi

Benfica Başkanı Rui Costa, İsak Vural'ı bu kararından vazgeçirmek için İstanbul seyahati öncesi havalimanına kadar geldi. Burada İsak'la bir konuşma yapan Costa, "Ben de senin bölgende görev alan bir oyuncuydum. Taleplerini anlıyorum ve istediğin noktaya geleceğine söz veriyorum" dedi.

İşte İsak Vural'ın Fenerbahçe'ye transfer olma hikayesi! Costa'yı bile dinlemedi

Ancak Sabah'ın haberine göre yetenekli oyuncu kararını vermişti. Henüz 15 yaşında olan İsak, Fenerbahçe'yi seçerken bunun nedenini, "Herkes 30 yaşından sonra Fenerbahçe'ye gidiyor. Ben kulübüme daha erken gidip hizmet etmek istiyorum. Eğer ayrılacaksam da Fenerbahçe'ye para kazandırarak gitmek benim için en doğrusu" sözleriyle açıkladı.

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