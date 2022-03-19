İşte İsak Vural'ın Fenerbahçe'ye transfer olma hikayesi! Costa'yı bile dinlemedi

Benfica Başkanı Rui Costa , İsak Vural'ı bu kararından vazgeçirmek için İstanbul seyahati öncesi havalimanına kadar geldi. Burada İsak'la bir konuşma yapan Costa , "Ben de senin bölgende görev alan bir oyuncuydum. Taleplerini anlıyorum ve istediğin noktaya geleceğine söz veriyorum" dedi.

Ancak Sabah'ın haberine göre yetenekli oyuncu kararını vermişti. Henüz 15 yaşında olan İsak, Fenerbahçe'yi seçerken bunun nedenini, "Herkes 30 yaşından sonra Fenerbahçe'ye gidiyor. Ben kulübüme daha erken gidip hizmet etmek istiyorum. Eğer ayrılacaksam da Fenerbahçe'ye para kazandırarak gitmek benim için en doğrusu" sözleriyle açıkladı.