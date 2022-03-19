Fenerbahçe'de yeni imzalar geliyor! Serdar Aziz, Valencia ve Altay Bayındır...

Edinilen bilgilere göre Ajax'ın, Altay Bayındır için sezon sonunda teklif yapması çok olası. Onana'nın Inter'e gidecek olmasından dolayı Ajax, yerini Altay ile doldurmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi Altay ile uzun süreli sözleşme yenileyip, transfer masasında elini güçlü tutmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu bilinen Altay Bayındır'ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.