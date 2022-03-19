Fenerbahçe'de yeni imzalar geliyor! Serdar Aziz, Valencia ve Altay Bayındır...

Fenerbahçe, genç yeteneklerinin ardından bu kez tecrübeli futbolcularıyla yola devam etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, kadrosunda yer alan yıldız isimlerle kontrat yenileyecek.
Fenerbahçe, genç yeteneklerinin ardından bu kez tecrübeli futbolcularıyla yola devam etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, kadrosunda yer alan yıldız isimlerle kontrat yenileyecek.
Bunlardan ilk ikisi Altay Bayındır ve Serdar Aziz olacak. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Serdar Aziz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler tecrübeli stoper ile 2 yıllık yeni kontrata imza atacak.
ALTAY'IN TALİBİ ÇOK
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Altay Bayındır'ı Avrupa'nın önemli takımları takip ediyor. 23 yaşındaki kaleci, özellikle Ajax'ın radarında.
Edinilen bilgilere göre Ajax'ın, Altay Bayındır için sezon sonunda teklif yapması çok olası. Onana'nın Inter'e gidecek olmasından dolayı Ajax, yerini Altay ile doldurmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi Altay ile uzun süreli sözleşme yenileyip, transfer masasında elini güçlü tutmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu bilinen Altay Bayındır'ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.
VALENCIA İLE DE YOLA DEVAM
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon transfer edilen ve sahada kaldığı süre boyunca istikrarlı bir görüncü çizen Enner Valencia ile de yola devam etmeye hazırlanıyor. Kanarya, Enner Valencia'nın örnek kişiliği nedeniyle beğeni kazanmasından dolayı 2023'te sona erecek sözleşmesini 2024'e kadar uzatma kararı aldı.
ZAJC İLE 3 YILLIK İMZA
Bununla beraber Fenerbahçe, İtalya Serie A kulüplerinin radarında olan Miha Zajc ile de yeni sözleşme için görüşmelere devam ediyor. Fenerbahçe Zajc'a 3 yıllık yeni kontrat imzalatmak istiyor.