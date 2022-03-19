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Fenerbahçe'de yeni imzalar geliyor! Serdar Aziz, Valencia ve Altay Bayındır...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Gençleştirme operasyonu ile beraber Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümükaya, Melih Bostan, Ertuğrul Çetin, İsak Vural ve Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayan sarı lacivertliler, şimdi de tecrübeli isimlerle yola devam etmeye hazırlanıyor. Buna göre Fenerbahçe, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ile yeni kontrat imzalayacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 10:20
Fenerbahçe'de yeni imzalar geliyor! Serdar Aziz, Valencia ve Altay Bayındır...

Fenerbahçe, genç yeteneklerinin ardından bu kez tecrübeli futbolcularıyla yola devam etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, kadrosunda yer alan yıldız isimlerle kontrat yenileyecek.

Fenerbahçe'de yeni imzalar geliyor! Serdar Aziz, Valencia ve Altay Bayındır...

Bunlardan ilk ikisi Altay Bayındır ve Serdar Aziz olacak. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Serdar Aziz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler tecrübeli stoper ile 2 yıllık yeni kontrata imza atacak.

Fenerbahçe'de yeni imzalar geliyor! Serdar Aziz, Valencia ve Altay Bayındır...

ALTAY'IN TALİBİ ÇOK
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Altay Bayındır'ı Avrupa'nın önemli takımları takip ediyor. 23 yaşındaki kaleci, özellikle Ajax'ın radarında.

Fenerbahçe'de yeni imzalar geliyor! Serdar Aziz, Valencia ve Altay Bayındır...

Edinilen bilgilere göre Ajax'ın, Altay Bayındır için sezon sonunda teklif yapması çok olası. Onana'nın Inter'e gidecek olmasından dolayı Ajax, yerini Altay ile doldurmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi Altay ile uzun süreli sözleşme yenileyip, transfer masasında elini güçlü tutmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de yeni imzalar geliyor! Serdar Aziz, Valencia ve Altay Bayındır...

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu bilinen Altay Bayındır'ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de yeni imzalar geliyor! Serdar Aziz, Valencia ve Altay Bayındır...

VALENCIA İLE DE YOLA DEVAM
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon transfer edilen ve sahada kaldığı süre boyunca istikrarlı bir görüncü çizen Enner Valencia ile de yola devam etmeye hazırlanıyor. Kanarya, Enner Valencia'nın örnek kişiliği nedeniyle beğeni kazanmasından dolayı 2023'te sona erecek sözleşmesini 2024'e kadar uzatma kararı aldı.

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