FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel'e İngiliz kancası! Takibe aldılar

Ocak 2021'deki ara transferde cüzi bir rakama Fenerbahçe 'ye transfer olan oyuncu, özellikle sağ beke geçtikten sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon Fenerbahçe ile 36 maça çıkıp 2 gol atan ve 3 asist yapan Osayi için yönetimin son kararı yeni teknik direktöre bırakması bekleniyor.

Uyumlu kişiliği ve her görevde elinden geleni yapması ile takdir gören Osayi'nin Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi var.