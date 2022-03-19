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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel'e İngiliz kancası! Takibe aldılar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de son haftalarda takımın en iyileri arasında yer alan Bright Osayi-Samuel yeniden İngiliz kulüplerinin radarına girdi. Kişiliği ile de örnek olan Nijeryalı futbolcu için kararı yeni hoca verecek. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 08:23
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel'e İngiliz kancası! Takibe aldılar

Fenerbahçe'de formunu yükselten Bright Osayi-Samuel özverili mücadelesiyle taraftarların gönlünü kazanırken, transfer piyasası da hareketlendi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel'e İngiliz kancası! Takibe aldılar

İngiliz takımlarının, Nijeryalı oyuncuyu yeniden takibe aldığı gelen haberler arasında...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel'e İngiliz kancası! Takibe aldılar

24 yaşındaki kanat oyuncusu daha önce Ada'da Blackpool ve Queens Park Rangers takımlarının formasını giymişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel'e İngiliz kancası! Takibe aldılar

Ocak 2021'deki ara transferde cüzi bir rakama Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncu, özellikle sağ beke geçtikten sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel'e İngiliz kancası! Takibe aldılar

Bu sezon Fenerbahçe ile 36 maça çıkıp 2 gol atan ve 3 asist yapan Osayi için yönetimin son kararı yeni teknik direktöre bırakması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel'e İngiliz kancası! Takibe aldılar

Uyumlu kişiliği ve her görevde elinden geleni yapması ile takdir gören Osayi'nin Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi var.

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