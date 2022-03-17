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FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw Zirkzee ile gelecek

Kanarya, teknik direktörlük konusunda son olarak Alman Milli Takımı'ı çalıştıran eski hocası Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varmıştı. Deneyimli çalıştırıcının göreve gelir gelmez Fenerbahçe'nin yıllara dayanan golcü sorununu çözmesi bekleniyor. Löw'ün İstanbul'a Bayern Münih'in genç forveti Joshua Zirkzee ile birlikte geleceği kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw Zirkzee ile gelecek

Kanarya, teknik direktörlük konusunda son olarak Alman Milli Takımı'ı çalıştıran eski hocası Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varmıştı. Deneyimli çalıştırıcının göreve gelir gelmez Fenerbahçe'nin yıllara dayanan golcü sorununu çözmesi bekleniyor. Löw'ün İstanbul'a Bayern Münih'in genç forveti Joshua Zirkzee ile birlikte geleceği kaydedildi. A Spor'un haberine göre Löw, yüklü bir transfer bütçesi isteyecek. Ünlü hocanın ilk isteği de 20 yaşındaki golcü olacak. Zirkzee'nin menajerlik şirketi Diego Rossi ile aynı. Fenerbahçe tüm bu bağlarını kullanarak bonservis bedeli 8 milyon euro olan genç golcüyü transfer etmeyi planlıyor.

WEST HAM İSTİYOR
Joshua Zirkzee ile ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe değil. 1.93 boyundaki Hollandalı golcünün adı yaklaşık 2 haftadır West Ham United ile de anılıyor. Fenerbahçe bu aşamada Joachim Löw'ün ağırlığını koyarak Zirkzee'nin rotasının İstanbul'a döneceğini hesaplıyor.

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