"Sistem değişmeli"

Hakemlerle ilgili kararın ligi şaibeli hale getirdiğini savunan Koç, "Düşen takımlardan biri başvursa 'Bu sezon şaibelidir' dese ne olacak? Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler hafta sonu atandıkları maçları kabul etmediler. Liste dışında bırakılanların da Tahkim'e gitmemesi için uğraşılıyor. Hakemler bu ortamda nasıl maç yönetsinler" ifadelerini kullandı. Her türlü rezilliğin ortaya döküldüğü bir sezon olduğunu vurgulayan Koç, "Şampiyonun ve küme düşenlerin önemi olmadığı bir lig haline getirdik el birliğiyle. Geçen hafta açıklamamız sonrası yeminler edip, atamalarla alakanız olmadığını söylüyorsunuz. Ben de iddia ediyorum. MHK ve TFF tez zamanda bu işi bırakın" şeklinde konuştu.
KÜÇÜK MÜDAHALE İLE ATANDI!
MHK, Zorbay Küçük'ü 3 Mart'ta 23.55'te derbi hakemi olarak açıkladı. Aynı gece Ziraat Türkiye Kupası maçını yönetti. Maç uzatmalara gitti. Zorbay Küçük, o gece Alanya'da kalıyor, ertesi gün Adana'ya geçiyor ve sonra İstanbul'a geliyor. Dinlenmesi için 72 saatten az süre var... Dört büyükler arasındaki mücadeleler kritik ve gergin maçlardır. Teamüllere uyulsa böyle bir atama olmazdı. Biz debir müdahale mi oldu diye soruyoruz. Bizce bu maçın ilk hakemi Zorbay Küçük değildi. Bambaşka bir isimdi. Böyle bir maça atanacak hakem bir evvelki hafta maç almaz veya zorluk haftası düşük bir maç alır. Orjinal planlama böyleyse de acemice ve özensiz yaplmıştır ki daha da kötü. Liyakatsizlikten olan bir şey mi güç zehirlenmesinin verdiği bir özgüven mi? MHK'nin ne kadar tecrübesiz ve amatörce yönetildiğini gösteriyor.
15 PUANIMIZ GASP EDİLDİ
Fenerbahçe yıllardır bu sistemin en büyük mağdurlarından biri. Geçen sezon hakem faciaları nedeniyle 12-15 puanımız arasında alenen gasp edildi! Bunlar gri pozisyonlar da değil, net. Eski üst düzey bir hakem 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' diye yemin ederek söyledi. Ama en ufak bir soruşturma dahi gelmedi. Bunları TFF'nin Fenerbahçe'ye olan bakışını anlatmak için söylüyorum. Fenerbahçe nefreti TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki açıklama yaptığımızda daha mürekkebi kurumadan apar topar cevap verip tehdit etme cüretini gösterdiler.
İRFAN'A 1 MAÇ CEZA, KIRMIZININ 'YANLIŞ' OLDUĞUNUN İSPATI
İrfan Can'a kırmızı kart verildi. Kırmızı karta verilen ceza minimum 2 maç. PFDK, İrfan Can'a 1 maç ceza vererek kararın ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Buna rağmen Zorbay Küçük bu hafta maç alıyor. İlk maçta 1-0 öndeydik, sahanın hakimiydik son derece garip bir kırmızı kartla maçtan kopmuştuk. Bu kez maç berabere iken ve açık ara maçın hakimiyken yine bir kırmızı kartla 82 dakikayı on kişi oynadık. Çocuklara da helal olsun diyorum ama ister istemez bu zamana kadar neredeydiniz diye de sormak istiyorum!
RAPORLAR AÇIKLANSIN
Gözlemci raporları açıklansın, mümkün olduğu kadar şeffaf olsun. Bırakın o noktaya gitmeyi, oradan geriliyoruz. TFF sitesinde bir yer var, o yerde hakemlerin listesi var. Eskiden orada hakemin ismine tıkladığınız zaman o hakemin aldığı maçlar yer alırdı. KVKK mazeret gösterilerek bu bilgilere sezon başından beri ulaşılamıyor. Bir şeyler mi saklıyorsunuz?
MESAJ ALMAYI BİLİR!
Bir sezona fırtına gibi girdik. Maçı kazanıyoruz, hakem atanmıyor. 5 maç boyunca. Hakemlerde de sorun yok. Hakem atamaları, tayinler, atamamalar, cezalar ile hakemleri çok iyi yönlendirildiğini öğrendik. Hakemler de sağ olsunlar mesaj almayı çok iyi bilirler. Sadece mesajı değil satır aralarını bile çok iyi okurlar.
YABANCIYA EVET
Koç "Yabancı hakem konusu gündeme gelirse Fenerbahçe ne oy verir" şeklindeki soruya karşılık "Lehte oy veririz" derken, ligde geçen 3 sezona göre daha az hakem hataları yaşandığını da dile getirdi.
STADIMIZA GELMESİN!
Servet bey (Yardımcı), bir süre bizim stadyumumuza gelmemenizi dostunuz olarak tavsiye ediyorum. 2019/20 sezonunda bir hakemi arayıp küfürler edip tehdit ettiniz mi? Bunun cevabını sizden istiyorum... Fenerbahçe, 30-35 milyon euro'ya yayın haklarını satabilir ama biz naklen yayın havuzunun içinde olmak istiyoruz.