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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de imza şov başlıyor! Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Arda Güler...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe'de genç futbolcuların performansları ise yüzleri güldürdü. Bu isimlerle sözleşme uzatma kararı alan sarı-lacivertli yönetim haftaya toplu imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 07:54
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de imza şov başlıyor! Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Arda Güler...

Spor Toto Süper Lig de dahil olmak üzere Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa macerasında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de imza şov başlıyor! Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Arda Güler...

Sarı-lacivertli kulüp, bir süredir iç transferde yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de imza şov başlıyor! Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Arda Güler...

Sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, İsak Vural ve Melih Bostan için haftaya toplu imza töreni düzenlenecek.

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