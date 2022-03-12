FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de imza şov başlıyor! Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Arda Güler...

Spor Toto Süper Lig de dahil olmak üzere Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa macerasında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Spor Toto Süper Lig de dahil olmak üzere Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa macerasında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertli kulüp, bir süredir iç transferde yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.
Sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, İsak Vural ve Melih Bostan için haftaya toplu imza töreni düzenlenecek.
5 genç oyuncunun kontratları en az 3 yıl uzatılacak.
Yönetimin Serdar Aziz'e de 2+1 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Kabul etmesi halinde tecrübeli stoper de törende yer alacak.