Lucas’tan yeni haber

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu, tüm spor organizasyonlarını da etkilemişti. FIFA, Ukrayna ve Rusya Ligi'nde forma giyen oyunculara yurt dışına geçici transfer penceresi açmıştı. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin gündemine gelen Spartak Moskova'nın Brezilyalı sol beki Ayrton Lucas'ın menajeri Carlos Leite açıklamada bulundu. Leite, "Rusya'da lig durmadı. Bu yüzden Lucas'ın şu an gitmek istediği doğru değil. Ancak ayrılmak zorunda kalırsa seçimi yine Avrupa'da bir takım olacaktır" dedi. Oyuncusunun ismi anılan Leite, sosyal medya hesabıda Fenerbahçe'yi takibe başlamıştı.