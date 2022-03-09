FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'dan büyük başarı! Tam 11 yıl sonra...

Tecrübeli yıldız inişli çıkışlı performansıyla tam olarak beklentileri karşılayamasa da attığı 9 golle Fenerbahçe 'nin şu anda Süper Lig 'deki en skorer ismi olmayı başardı.

Serdar Dursun ayrıca 11 yıl sonra bir ilke de imza attı. 30 yaşındaki futbolcu, 2010-2011 sezonundan sonra çubuklu formayla Süper Lig'de en çok gol atan yerli futbolcu ünvanını aldı.