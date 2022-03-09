Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'dan büyük başarı! Tam 11 yıl sonra...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'dan büyük başarı! Tam 11 yıl sonra...

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Serdar Dursun, 11 yıl sonra bir ilki başardı. 30 yaşındaki futbolcu, 2010-2011 sezonundan sonra çubuklu formayla Süper Lig'de en çok gol atan yerli futbolcu ünvanını aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 13:56
FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'dan büyük başarı! Tam 11 yıl sonra...

Tecrübeli yıldız inişli çıkışlı performansıyla tam olarak beklentileri karşılayamasa da attığı 9 golle Fenerbahçe'nin şu anda Süper Lig'deki en skorer ismi olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'dan büyük başarı! Tam 11 yıl sonra...

Serdar Dursun ayrıca 11 yıl sonra bir ilke de imza attı. 30 yaşındaki futbolcu, 2010-2011 sezonundan sonra çubuklu formayla Süper Lig'de en çok gol atan yerli futbolcu ünvanını aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'dan büyük başarı! Tam 11 yıl sonra...

Son olarak Semih Şentürk 2010-2011'de 25 maçta rakip ağları 10 kez sarsmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'dan büyük başarı! Tam 11 yıl sonra...

Serdar Dursun'un sezonun kalan bölümünde 10 golün üstüne çıkması ve Semih'i geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'dan büyük başarı! Tam 11 yıl sonra...

Fenerbahçe'nin özellikle Ali Koç döneminde yerli futbolculardan gol katkısı almakta çok zorlanması da dikkatleri çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'dan büyük başarı! Tam 11 yıl sonra...

Geride bıraktığımız 2 sezonda en golcü yerli futbolcu 6 golle Ozan Tufan olmuştu.

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