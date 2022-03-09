FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

Fenerbahçe genç oyuncusu Arda Güler'e 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attırdı.
Fenerbahçe genç oyuncusu Arda Güler'e 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attırdı.
Henüz 13 yaşında keşfedilerek Gençlerbirliği'nden altyapıya transfer edilen Arda'yla 13 Ocak 2021'de de profesyonel sözleşme imzalanmıştı.
18 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atabilen Arda için hemen yeni kontrat hazırlanarak kendisine sunuldu.
Çok kısa süren görüşmelerin ardından Arda Güler, yeni sözleşmeyi imzaladı ve kendisini de mutlu edecek bir yıllık ücret kontrata yazıldı.
Fenerbahçe Kulübünün de çok kısa sürede genç yetenekle sözleşme yenilendiğini duyurması bekleniyor.
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Arda'nın, G.Birliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü olan Erol Tokgözler, genç yıldız ile ilgili Sabah'a konuştu. İşte futbola adım attığı ilk günlerine tanıklık eden hocasının ağzından genç yetenek:
'ARDA ÜÇ POZISYONU BIRDEN OYNAYABILIYOR'
Ben Arda'nın Türkiye'de kalacağını çok düşünmüyorum. Arsenal ve Bayern Münih'ten teklifler olduğunu biliyorum. Her geçen maç bu takımların sayıları artacaktır.
Arda için 20-30 milyon Euro'lar çok sıradan kalır. Onun için 'iyi futbolcu' demek yetmez. O özel ve problem çözen bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarı için Alex'ten ötesi olabilir.
Top henüz ayağına gelmeden 2- 3 pozisyon sonrasını düşünüyor. 6, 8, 10… Üçünü de bir arada oynuyor gibi bir durumu var. Arda, gurbetçi olsaydı Mesut Özil gibi A Milli Takım'a almak mümkün olmazdı.
İSMAİL KARTAL'A PİYANGO VURDU
Erol Tokgözler, Arda'yı Fenerbahçe A Takımı ile sahada ilk gördüğünde çok duygulandığını belirtip şunları söyledi:
"Arda'nın eski hocası olmama rağmen benim bile hayatım değişti. İsmail hocanın bu seneki vizyonu zaten o genç oyunculara zaman vermesi. Hocaya piyango çıktı. Arda, İsmail Kartal için büyük bir şans."