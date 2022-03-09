FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

'ARDA ÜÇ POZISYONU BIRDEN OYNAYABILIYOR' Ben Arda'nın Türkiye'de kalacağını çok düşünmüyorum. Arsenal ve Bayern Münih'ten teklifler olduğunu biliyorum. Her geçen maç bu takımların sayıları artacaktır.

Arda için 20-30 milyon Euro'lar çok sıradan kalır. Onun için 'iyi futbolcu' demek yetmez. O özel ve problem çözen bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarı için Alex'ten ötesi olabilir.