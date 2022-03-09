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FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Slavia Prag maçındaki performansı ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı 17 yaşındaki genç futbolcu transferin de gözdesi durumuna geldi. Yıldız futbolcunun Gençlerbirliği'nde antrenörlüğü yapan Erol Tokgözler, Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Erol Tokgözlerin açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 11:21
FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

Fenerbahçe genç oyuncusu Arda Güler'e 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

Henüz 13 yaşında keşfedilerek Gençlerbirliği'nden altyapıya transfer edilen Arda'yla 13 Ocak 2021'de de profesyonel sözleşme imzalanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

18 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atabilen Arda için hemen yeni kontrat hazırlanarak kendisine sunuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

Çok kısa süren görüşmelerin ardından Arda Güler, yeni sözleşmeyi imzaladı ve kendisini de mutlu edecek bir yıllık ücret kontrata yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

Fenerbahçe Kulübünün de çok kısa sürede genç yetenekle sözleşme yenilendiğini duyurması bekleniyor.


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FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

Arda'nın, G.Birliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü olan Erol Tokgözler, genç yıldız ile ilgili Sabah'a konuştu. İşte futbola adım attığı ilk günlerine tanıklık eden hocasının ağzından genç yetenek:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

'ARDA ÜÇ POZISYONU BIRDEN OYNAYABILIYOR'

Ben Arda'nın Türkiye'de kalacağını çok düşünmüyorum. Arsenal ve Bayern Münih'ten teklifler olduğunu biliyorum. Her geçen maç bu takımların sayıları artacaktır.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

Arda için 20-30 milyon Euro'lar çok sıradan kalır. Onun için 'iyi futbolcu' demek yetmez. O özel ve problem çözen bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarı için Alex'ten ötesi olabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

Top henüz ayağına gelmeden 2- 3 pozisyon sonrasını düşünüyor. 6, 8, 10… Üçünü de bir arada oynuyor gibi bir durumu var. Arda, gurbetçi olsaydı Mesut Özil gibi A Milli Takım'a almak mümkün olmazdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

İSMAİL KARTAL'A PİYANGO VURDU

Erol Tokgözler, Arda'yı Fenerbahçe A Takımı ile sahada ilk gördüğünde çok duygulandığını belirtip şunları söyledi:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'e dünya devlerinden teklif! Hocası açıkladı

"Arda'nın eski hocası olmama rağmen benim bile hayatım değişti. İsmail hocanın bu seneki vizyonu zaten o genç oyunculara zaman vermesi. Hocaya piyango çıktı. Arda, İsmail Kartal için büyük bir şans."

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