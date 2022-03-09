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FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae Juventus'a! Transfer tarihi verildi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae performansıyla Avrupa ekiplerini peşine taktı. 3 dev kulüp, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'u ağırladığı maçta yıldız stoperi yakından takip etti. Savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan İtalya Serie A ekibi Juventus'un transferde istekli olduğu kaydedildi. İtalyan basını, Kim Min-Jae'nin Juventus için ciddi bir seçenek olduğunu iddia etti ve transfer için tarih verdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 20:59
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae Juventus'a! Transfer tarihi verildi

Fenerbahçe'de kalitesini kısa sürede ispatlayan Kim Min-Jae, Avrupa'nın dev kulüplerinin göz hapsine girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae Juventus'a! Transfer tarihi verildi

Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede Tottenham, Atletico Madrid ve Juventus'un Güney Koreli stoperi yakından gözlemlediği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae Juventus'a! Transfer tarihi verildi

Bu kulüplerden Juventus'un transferde daha istekli olduğu öğrenildi. Savunma hattında yaşadığı sorun nedeniyle çözümü transferde bulan Çizme ekibi, Kim Min-Jae'nin peşine düştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae Juventus'a! Transfer tarihi verildi

SATIN ALMAK İSTİYOR!
Juventus yönetiminin, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için Fenerbahçe ile temasa geçeceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae Juventus'a! Transfer tarihi verildi

HAZİRAN AYINDA TRANSFER OLABİLİR!
Blastingnews'in haberinde; Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak isteyen Juventus'un haziran ayında imzayı attırabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae Juventus'a! Transfer tarihi verildi

LAKABI CANAVAR!
Söz konusu haberde, Kim Min-Jae'nin karşı konulamaz fiziği nedeniyle 'Canavar' lakabıyla anıldığı ifade edildi. Fizik gücünün yüksek olması nedeniyle yıldız futbolcunun savunmada güven verdiğinin altı çizildi.

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