FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae Juventus'a! Transfer tarihi verildi

Fenerbahçe'de kalitesini kısa sürede ispatlayan Kim Min-Jae, Avrupa'nın dev kulüplerinin göz hapsine girdi.
Fenerbahçe'de kalitesini kısa sürede ispatlayan Kim Min-Jae, Avrupa'nın dev kulüplerinin göz hapsine girdi.
Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede Tottenham, Atletico Madrid ve Juventus'un Güney Koreli stoperi yakından gözlemlediği ifade edildi.
Bu kulüplerden Juventus'un transferde daha istekli olduğu öğrenildi. Savunma hattında yaşadığı sorun nedeniyle çözümü transferde bulan Çizme ekibi, Kim Min-Jae'nin peşine düştü.
SATIN ALMAK İSTİYOR!
Juventus yönetiminin, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için Fenerbahçe ile temasa geçeceği öne sürüldü.
HAZİRAN AYINDA TRANSFER OLABİLİR!
Blastingnews'in haberinde; Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak isteyen Juventus'un haziran ayında imzayı attırabileceği belirtildi.
LAKABI CANAVAR!
Söz konusu haberde, Kim Min-Jae'nin karşı konulamaz fiziği nedeniyle 'Canavar' lakabıyla anıldığı ifade edildi. Fizik gücünün yüksek olması nedeniyle yıldız futbolcunun savunmada güven verdiğinin altı çizildi.
25 yaşındaki oyuncunun gelecek için de iyi bir yatırım olabileceği kaydedildi. Öte yandan Min-Jae'nin Juventus'u iyi temsil edeceği ve çok iyi uyum sağlayabileceği bildirildi.