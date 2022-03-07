Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Yansıtamadığı gibi sarı-lacivertlilerin eksik kalmasından sonra oyunu kontrol etme çabaları, geriye yaslanması, gereksiz yatay paslar, geriye oyunlar, öne dikine fazla hücum etmemesi ve bunu düşünmemesi, yapılan oyuncu hamleleri istenilen oyunun ortaya çıkmasının başlıca nedenlerindendi.
Lig başından beri yenilen gollerin bordo-mavililerin sol tarafından oluştuğu gibi buradan duran toptan da olsa yine bir gol daha yediler. Çoğu oyuncu; özellikle orta saha, hücum hattında istenilen performansın gerisinde kaldığı gibi mücadele seviyesi çok düşük oyuncular da vardı. Fenerbahçe maça çok iyi başladı. Eksik kalmasına rağmen ilk yarı beraberliği sağlayabilirdi. Takım halinde o eksikliği hissetmediler, herkes iki kişilik koşup mücadele etti.
Özellikle ikinci yarı zaman zaman fiziksel olarak, eksik kaldıkları için oyundan düşseler de ama hep oyuna ortak olup içinde göründüler. Gol atmak için tehdit oluşturdukları gibi seyircisinin yarattığı atmosferle de ikinci yarının bazı bölümlerinde öne çıkıp riskler aldılar. Karşılığında gol buldukları gibi gol de kaçırdılar.