Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Lig başından beri yenilen gollerin bordo-mavililerin sol tarafından oluştuğu gibi buradan duran toptan da olsa yine bir gol daha yediler. Çoğu oyuncu; özellikle orta saha, hücum hattında istenilen performansın gerisinde kaldığı gibi mücadele seviyesi çok düşük oyuncular da vardı. Fenerbahçe maça çok iyi başladı. Eksik kalmasına rağmen ilk yarı beraberliği sağlayabilirdi. Takım halinde o eksikliği hissetmediler, herkes iki kişilik koşup mücadele etti.