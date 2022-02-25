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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sol kanat atağı! Frank Acheampong...

Spor haberleri... Kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, yeni sezon için kollar sıvadı. Transfer çalışmalarına şimdiden start veren sarı-lacivertlilerin, Shenzhen FC'den 28 yaşındaki Acheampong'la ilgilendiği bildirildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sol kanat atağı! Frank Acheampong...

Süper Lig'de şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Sol kenarda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerin, Çin Ligi'nden Frank Acheampong'u gündemine aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sol kanat atağı! Frank Acheampong...

28 yaşındaki Ganalı futbolcunun hem sol açık hem de sol bek bölgesinde forma giyebiliyor. Piyasa değeri 5 milyon euro olan Acheampong'un Çin Ligi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sol kanat atağı! Frank Acheampong...

RSC ANDERLECHT'TE OYNADI
Shenzhen FC ile Aralık 2024'e kadar sözleşmesi olan Ganalı, futbola ülkesinde King Faisal'da başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sol kanat atağı! Frank Acheampong...

Ardından Tayland Ligi takımlarından Buriram United'a transfer olan Acheampong, 2013 Ocak ayında Anderlecht'e imza attı. Belçika ekibinde 4 sene top koşturan yıldız isim, 2017'de Çin takımlarından Tianjin Teda'ya gitti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sol kanat atağı! Frank Acheampong...

Geçen yıl nisan ayında şimdiki kulübü Shenzhen FC'ye transfer oldu. Sol ayağını kullanan 1.70 boyundaki Acheampong oldukça seri, driplingi ve çalımı seven bir oyuncu.

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