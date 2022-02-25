TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sol kanat atağı! Frank Acheampong...

28 yaşındaki Ganalı futbolcunun hem sol açık hem de sol bek bölgesinde forma giyebiliyor. Piyasa değeri 5 milyon euro olan Acheampong'un Çin Ligi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.