TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sol kanat atağı! Frank Acheampong...

Süper Lig'de şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Sol kenarda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerin, Çin Ligi'nden Frank Acheampong'u gündemine aldığı belirtildi.
28 yaşındaki Ganalı futbolcunun hem sol açık hem de sol bek bölgesinde forma giyebiliyor. Piyasa değeri 5 milyon euro olan Acheampong'un Çin Ligi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
RSC ANDERLECHT'TE OYNADI
Shenzhen FC ile Aralık 2024'e kadar sözleşmesi olan Ganalı, futbola ülkesinde King Faisal'da başladı.