FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Filip Novak Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan ve sakatlıklarla boğuşan Filip Novak, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.

Akşam'da yer alan habere göre 2020-21 sezonu sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime ileten Filip Novak, eski takımı Trabzonspor'a haber göndermiş ve geri dönmeye hazır olduğunu iletmişti. Trabzonspor yönetimi ise eski futbolcularından gelen bu talebe olumsuz yanıt vermişti.