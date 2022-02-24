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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Filip Novak Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı gösteremeyen 31 yaşındaki Çek sol bek Filip Novak'ın yeni adresi büyük oranda netleşiyor. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:21
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Filip Novak Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan ve sakatlıklarla boğuşan Filip Novak, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Filip Novak Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Akşam'da yer alan habere göre 2020-21 sezonu sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime ileten Filip Novak, eski takımı Trabzonspor'a haber göndermiş ve geri dönmeye hazır olduğunu iletmişti. Trabzonspor yönetimi ise eski futbolcularından gelen bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Filip Novak Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Nihayetinde transferi gerçekleşmeyen ve 2021-22 sezonuna da Fenerbahçe'de başlayan Filip Novak ara transfer döneminde ülkesinin köklü takımı Sparta Prag'ın gündemine geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Filip Novak Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Bu kez elinde genç Çağtay Kurukalıp haricinde sol bek bulunmayan Fenerbahçe transfere sıcak bakmayınca Novak'ın ayrılık hayali sezon sonuna kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Filip Novak Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Fenerbahçe ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Filip Novak'ın yeni sezonda Sparta Prag forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Filip Novak Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi...

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Filip Novak 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 1,6 milyon euro.

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