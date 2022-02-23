Krallığa göz dikti

Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak 2010- 11 sezonunda bir gol kralı çıkarabilmişti. Efsane Alex de Souza o dönemde 33 maçta fileleri 28 defa sarsarak krallık tacını takmıştı. Ardından geçen 10 sezonda hiçbir sarı-lacivertli futbolcu bu unvana ulaşamadı. Serdar Dursun, son olarak Hatayspor maçında penaltıdan 2 defa fileleri sarstı. Tecrübeli forvet Süper Lig'de 9 gole ulaştı. Hedefi ligin kalan bölümünde fileleri sarsmaya devam ederek üstünde yer alan 12 gollü Pesic, Cornelius, Umut Bozok ile 10 defa ağları havalandıran Assambalonga, Diouf, Balotelli gibi isimleri sollamak. Alex'ten sonra yeniden Kanarya'ya bu unvanı geri kazandırmak.
HAFTANIN EN İYİSİ
UEFA'nın Konferans Ligi hesabı takipçilerine "Haftanın en iyisi kimdi?" sorusunu yöneltti. Oyların yüzde 80'ini alan Serdar Dursun 1. seçildi. Fenerbahçe'nin yıldız forveti Giorgos Giakournakis, Thomas Goiginger ve Sehrou Guirassy'yi geçmeyi başardı. Son dönemde artırdığı formuyla teknik direktör İsmail Kartal'ın da gözdesi olmuş durumda.