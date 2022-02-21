Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler Avrupa'ya gidecek mi? Eski hocası Hasan Fırat bir bir anlattı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşamaya ilk 11'de başlayan genç yıldız adayı Arda Güler, gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşamaya ilk 11'de başlayan genç yıldız adayı Arda Güler, gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Arda Güler'in U16 takımından hocası Hasan Fırat, Ömer Faruk Özcan'a çok özel açıklamalar yaptı.
İşte Arda Güler'in hocası Hasan Fırat'ın açıklamaları:
"SIRA DIŞI BİR OYUNCU"
Türkiye'de bir Arda Güler'e rast geldiniz mi derseniz, hayır gelmedim. Belki kısmen bir Ömer Faruk Beyaz'dan bahsedebiliriz. Benzer özellikleri var ama Arda gerçekten çok sıra dışı bir oyuncu. Ülke olarak çok şanslı bir ülkeyiz, çok özel yeteneklerimiz var.
"TÜRKİYE'NİN MESSI'Sİ OLMAYA ADAY"
İsmail hocanın Arda Güler'i sahaya atabilmesi de çok değerli. Bende Arda bundan sonra da çok süre alması gereken bir oyuncu. Bence Arda, bu ülkenin Messi'si olmaya aday bir oyuncu. Şimdi Arda, mevkisel bazda konuşuluyor. Arda bunların hepsini oynar. 7 numara oynar, sahte 9 oynar. Yani adını ne koyarsanız sistem bazında, Arda hepsini oynar.
"SADECE GELİŞEN DEĞİL, GELİŞTİREN DE BİR OYUNCU"
Daha önce yapılmamış bir proje de denenebilir Arda üzerinde. Ben Arda ile de çalıştığım dönemde de bunu gördüm. Hem dayanıklılık değerleri, hem ikili mücadele değerleri, oyun içinde sorumluluk alma becerisi çok üst seviyede. Zayıf zannedersiniz, ama ayakları sağlam basar yere. Yerde çok görmezsiniz. Liderlik özelliğini bile küçük yaşlarda gösteriyordu. Şu anda büyük bir ışıkla karşı karşıyayız. Ve daha da ışıldamaya devam edecek. Yeter ki ne çok abartalım ne çok eleştirelim. Arda sadece gelişen değil, geliştiren de bir oyuncu.
"ARDA'YI 6 NUMARADA DA OYNATTIM"
Ben mesela Arda'yı zaman zaman 6 numarada oyun kurucu tarzında da oynattım. Her iki bloğun arasını mükemme yönetti ve etrafındaki oyuncuları da geliştridi. Ben Arda'yla çok keyifle çalıştım. Umarım yine keyifle çalışırım. Alanya'da çalıştığımız dönem, benim bir hayalim vardı. Acaba alıp oynatabilir miyiz diye.
"AVRUPA MUTLAKA OLACAKTIR"
Tabii ki Arda'nın bir Avrupa macerası olacaktır. Ben buna kesin gözüyle bakıyorum. Avrupa'nın olacağını düşünüyorum ama önce Fenerbahçe'de neler yapabileceği konuşmak daha doğru olur. Çünkü o zamanlar zaten gelecek. Arda bence Fenerbahçe'de uzun yıllar önemli işler yapacaktır. Bunun sonu da mutlaka Avrupa olacaktır.
"FUTBOL SANATÇISI"
Eğer futbolu bir sanat olarak düşünürsek, Arda bir futbol sanatçısı...