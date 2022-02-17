Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında altyapıdan 5 isim kadroda

Sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncusundan yoksun kalan sarı-lacivertlilerde, kulübeyi ağırlıklı altyapı oyuncuları oluşturdu. Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) teknik direktör İsmail Kartal'dan Slavia Prag karşısında şans bekledi.
Sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncusundan yoksun kalan sarı-lacivertlilerde, kulübeyi ağırlıklı altyapı oyuncuları oluşturdu. Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) teknik direktör İsmail Kartal'dan Slavia Prag karşısında şans bekledi.
DİĞER