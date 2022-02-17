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Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında altyapıdan 5 isim kadroda

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe'nin kadrosunda altyapıdan 5 isim yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 21:26
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında altyapıdan 5 isim kadroda
Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında altyapıdan 5 isim kadroya dahil edildi.

Sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncusundan yoksun kalan sarı-lacivertlilerde, kulübeyi ağırlıklı altyapı oyuncuları oluşturdu. Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) teknik direktör İsmail Kartal'dan Slavia Prag karşısında şans bekledi.
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