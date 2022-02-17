Fenerbahçe Slavia Prag maçı CANLI | FB Slavia Prag maçı izle | Fenerbahçe maçı canlı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı. Mücadeleyi, İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yönetiyor. Bu dev müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

FENERBAHÇE - Altay; Nazım, Min-Jae, Szalai, Ferdi; Zajc, Sosa; Osayi, Mert Hakan, Pelkas; Valencia

SLAVIA PRAG - Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanıyor.

ÇEKYA EKİPLERİYLE 11. MÜSABAKASINI OYNUYOR

Fenerbahçe, Çekya temsilcileriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, 4 farklı Çekya ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

RÖVANŞ 24 ŞUBAT'TA

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki rövanş maçı 24 Şubat günü Çekya'da oynanacak.