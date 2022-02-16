Fenerbahçe'den Bielsa atağı! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Joachim Löw ismi, listenin en üstünde yer alırken Jorge Jesus ve Roger Schmidt de adaylar arasında yer alıyor.
Bilindiği gibi Ali Koç, son divan toplantısında "3 aday var, ikisiyle maaş pazarlığı seviyesine geçtik" bilgisini vermişti.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, İngiltere'de Leeds United'ı çalıştıran ve bu sezon istediği performansı yakalayamayan Bielsa'nın şartlarını sordu.