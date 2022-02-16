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Fenerbahçe'den Bielsa atağı! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen sarı-lacivertlilerde Marcelo Bielsa ismi öne çıktı. Fenerbahçe, Bielsa ile görüşme gerçekleştirdi ve şartlarını sordu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:31
Fenerbahçe'den Bielsa atağı! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Joachim Löw ismi, listenin en üstünde yer alırken Jorge Jesus ve Roger Schmidt de adaylar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'den Bielsa atağı! Görüşme gerçekleşti

Bilindiği gibi Ali Koç, son divan toplantısında "3 aday var, ikisiyle maaş pazarlığı seviyesine geçtik" bilgisini vermişti.

Fenerbahçe'den Bielsa atağı! Görüşme gerçekleşti

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, İngiltere'de Leeds United'ı çalıştıran ve bu sezon istediği performansı yakalayamayan Bielsa'nın şartlarını sordu.

Fenerbahçe'den Bielsa atağı! Görüşme gerçekleşti

Marcelo Bielsa'nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bielsa'nın eğer Leeds'ten ayrılırsa Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den Bielsa atağı! Görüşme gerçekleşti

Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United, İngiltere Premier Ligi'nde 23 haftada topladığı 23 puanla 15. sırada bulunuyor.

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