FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai çılgınlığı! West Ham'dan dev teklif

West Ham'ın Moyes'un ısrarla istediği Szala için Fenerbahçe'ye sunmaya hazırlandığı teklifin ise 20 milyon Euro olacağı yazıldı. Sarı-Lacivertli yönetiminin Kim Min-Jae ya da Attila Szalai'den birisini satılmasına sıcak baktığı öne sürülüyor. Bu iki oyuncudan birinin satışı ile gelecek parayı da transfere kaynak olarak aktaracağı da gelen haberler arasında.



