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FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai çılgınlığı! West Ham'dan dev teklif

Son dakika spor haberi: İngiliz basını West Ham’ın Attila Szalai transferi için dev bir transfer bütçesi ayırdığını yazdı. Sky Sports’un haberine göre West Ham’ın teknik patronu Moyes’in takımında görmek istediği Macar stoper için teklifini hazırladı. Fenerbahçe yönetiminin Szalai ya da Kim-Min Jae'den birisinin satışına sıcak baktığı ifade edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları ve hazırlanan teklif...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai çılgınlığı! West Ham'dan dev teklif

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa süre içinde Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai için İngiltere'den flaş bir iddia daha geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai çılgınlığı! West Ham'dan dev teklif

Takvim'in derlediği Sky Sports'un servis ettiği habere göre, West Ham'ın devre arasında da gündemine gelen ancak transferi bitirilemeyen Fenerbahçeli Attila Szalai için sezon sonu yeniden devreye gireceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai çılgınlığı! West Ham'dan dev teklif

Önümüzdeki yıl da David Moyes ile yola devam etmek isteyen Ada ekibinin, tecrübeli teknik adama dev bir transfer bütçesi ayırdığı ve Moyes'un da istediği ilk isimlerden birinin Szalai olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai çılgınlığı! West Ham'dan dev teklif

West Ham'ın Moyes'un ısrarla istediği Szala için Fenerbahçe'ye sunmaya hazırlandığı teklifin ise 20 milyon Euro olacağı yazıldı. Sarı-Lacivertli yönetiminin Kim Min-Jae ya da Attila Szalai'den birisini satılmasına sıcak baktığı öne sürülüyor. Bu iki oyuncudan birinin satışı ile gelecek parayı da transfere kaynak olarak aktaracağı da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai çılgınlığı! West Ham'dan dev teklif

Çubuklu forma altında gösterdiği performansla Avrupa devlerinin iştahını kabartan Attila Szalai için Fenerli kurmaylar, fiyatın daha da yükselmesi için bekleme moduna geçti.

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