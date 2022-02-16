FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai çılgınlığı! West Ham'dan dev teklif

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa süre içinde Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai için İngiltere'den flaş bir iddia daha geldi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa süre içinde Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai için İngiltere'den flaş bir iddia daha geldi.
Takvim'in derlediği Sky Sports'un servis ettiği habere göre, West Ham'ın devre arasında da gündemine gelen ancak transferi bitirilemeyen Fenerbahçeli Attila Szalai için sezon sonu yeniden devreye gireceği belirtildi.
Önümüzdeki yıl da David Moyes ile yola devam etmek isteyen Ada ekibinin, tecrübeli teknik adama dev bir transfer bütçesi ayırdığı ve Moyes'un da istediği ilk isimlerden birinin Szalai olduğu ifade edildi.