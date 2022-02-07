Fenerbahçe'den son dakika sol bek hamlesi Fabrizio Angileri! Arjantin basını yazdı

Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu atan Fenerbahçe, ara transferi de şu ana kadar oldukça sessiz geçirdi. Sol bekte Novak'tan başka alternatifi olmayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye takviye için transfer döneminin son günlerinde arayışlarını sürdürüyor.

İlk olarak bu mevki için Reims'ten Fildişili sol bek Konan'la ciddi şekilde ilgilenen Kanarya, transferi mutlu sonla noktalayamamıştı. F.Bahçe bu gelişme sonrası, daha önce de ilgilendiği Fabrizio Angileri'yi yeniden gündemine aldı.