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Fenerbahçe'den son dakika sol bek hamlesi Fabrizio Angileri! Arjantin basını yazdı

Süper Lig'de ara transferin bitmesine kısa süre kala kadrosuna henüz bir sol bek takviyesi yapamayan Fenerbahçe için yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak Arjantin basını, sarı-lacivertlilerin River Plate'te forma giyen Fabrizio Angileri'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 09:37
UĞUR SARIKAYA
Fenerbahçe'den son dakika sol bek hamlesi Fabrizio Angileri! Arjantin basını yazdı

Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu atan Fenerbahçe, ara transferi de şu ana kadar oldukça sessiz geçirdi. Sol bekte Novak'tan başka alternatifi olmayan sarı-lacivertliler, bu bölgeye takviye için transfer döneminin son günlerinde arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den son dakika sol bek hamlesi Fabrizio Angileri! Arjantin basını yazdı

İlk olarak bu mevki için Reims'ten Fildişili sol bek Konan'la ciddi şekilde ilgilenen Kanarya, transferi mutlu sonla noktalayamamıştı. F.Bahçe bu gelişme sonrası, daha önce de ilgilendiği Fabrizio Angileri'yi yeniden gündemine aldı.

Fenerbahçe'den son dakika sol bek hamlesi Fabrizio Angileri! Arjantin basını yazdı

Arjantin basınında yer alan habere göre; sarı-lacivertliler River Plate'te forma giyen 27 yaşındaki oyuncu için son bir atak yapacak. Haberin detaylarında transfer sezonunun birçok ligde sona erdiği belirtilerek, Arjantinli sol bekin olası yeni durağının Brezilya veya Türkiye olabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'den son dakika sol bek hamlesi Fabrizio Angileri! Arjantin basını yazdı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angileri için Fenerbahçe'nin dört ay bekleyip, oyuncuyu haziran sonunda bedava kadrosuna katabileceği belirtildi. Ancak 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığı transferin 2 gün içinde noktalanabileceği de ifade edildi.

Fenerbahçe'den son dakika sol bek hamlesi Fabrizio Angileri! Arjantin basını yazdı

Fabrizio Angileri, 2020-2021 sezonunda River Plate formasıyla toplam 31 maça çıkarken, 3 gol atıp 9 da asist yaptı.

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