FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya Joachim Löw ile anlaştı! İşte sözleşme detayları... (FB spor haberi)

Takımı geçici olarak İsmail Kartal'a emanet eden ve yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü Alman hocayla büyük oranda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Başkan Ali Koç yaklaşık 15 gün önce yurt dışı seferine çıkmış ve Löw ile yüz yüze görüşme yapmıştı.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'ye şartlarını sunan ve yapılan teklifi düşünmek için süre isteyen başarılı teknik adamın dün Sarı-Lacivertiler'e olumlu yanıtını ilettiği öğrenildi. Şu anda Fenerbahçe kulübü ve Joachim Löw'ün avukatı arasında yazışmaların sürdüğü, kısa süre içinde 3 yıllık anlaşmanın resmi olarak duyurulacağı ifade edildi. Alman hoca, resmen Sarı-Lacivertli takımın başına geçtikten sonra yeni sezon için kolları savayacak.