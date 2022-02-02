Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya Joachim Löw ile anlaştı! İşte sözleşme detayları... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya Joachim Löw ile anlaştı! İşte sözleşme detayları... (FB spor haberi)

Süper Lig'de İsmail Kartal ile yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi yaşanıyor... Bir yandan takıma yapılacak olan takviyeler üzerinde yoğunlaşan sarı lacivertlilerde, bir diğer gündem maddesi ise Joachim Löw. Uzun süredir Alman antrenör ile temaslarını sürdüren Kanarya, nihayet mutlu sona ulaşmayı başardı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya Joachim Löw ile anlaştı! İşte sözleşme detayları... (FB spor haberi)

Takımı geçici olarak İsmail Kartal'a emanet eden ve yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü Alman hocayla büyük oranda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Başkan Ali Koç yaklaşık 15 gün önce yurt dışı seferine çıkmış ve Löw ile yüz yüze görüşme yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya Joachim Löw ile anlaştı! İşte sözleşme detayları... (FB spor haberi)

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'ye şartlarını sunan ve yapılan teklifi düşünmek için süre isteyen başarılı teknik adamın dün Sarı-Lacivertiler'e olumlu yanıtını ilettiği öğrenildi. Şu anda Fenerbahçe kulübü ve Joachim Löw'ün avukatı arasında yazışmaların sürdüğü, kısa süre içinde 3 yıllık anlaşmanın resmi olarak duyurulacağı ifade edildi. Alman hoca, resmen Sarı-Lacivertli takımın başına geçtikten sonra yeni sezon için kolları savayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya Joachim Löw ile anlaştı! İşte sözleşme detayları... (FB spor haberi)

Löw bir yandan Fenerbahçe'nin maçlarını takip edecek, bir yandan da yönetimle beraber yeni sezon için kadro mühendisliğini yapacak. Sarı-Lacivertliler, haziran ayı itibariyle UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacından kurtulacağı için transferde çok daha rahat adımlar atacak. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini bitirecek çok iddialı bir kadro kurmayı hedeflediği belirtiliyor. Joachim Löw imzayı atmasının ardından 22 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya Joachim Löw ile anlaştı! İşte sözleşme detayları... (FB spor haberi)

ALMANYA İLE TARİH YAZDI

2006'da Almanya Milli Takımı'nın başına geçen ve tam 15 yıl boyunca bu zorlu görevi yürüten Joachim Löw çok önemli başarılara imzasını attı. 198 maçta 125 galibiyet elde eden 61 yaşındaki teknik adam 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'yı zafere ulaştırdı. Löw ayrıca 2016 yılında Konfederasyon Kupası'nı da kaldırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya Joachim Löw ile anlaştı! İşte sözleşme detayları... (FB spor haberi)

DEVLER ONU İSTİYORDU

Fener'e prensipte 'evet' diyen Joachim Löw'ün ismi başta PSG olmak üzere birçok dev kulüple anılıyordu. Ancak Alman hoca büyük ihtimalle Fener'e dönecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya Joachim Löw ile anlaştı! İşte sözleşme detayları... (FB spor haberi)

24 GALİBİYET

1998-99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Joachim Löw 38 maçta 24 galibiyet elde etmişti.

DİĞER
Son dakika: Gedson Fernades transferi Galatasaray için zora girdi! Ezeli rakibinden sürpriz hamle...
İzmir'de yol kenarında yanan valizden erkek cesedi çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor