Arsenal'dan transferde Elneny kararı! Fenerbahçe...

Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde bulunan Mohamed Elneny'nin peşine düştü.
Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde bulunan Mohamed Elneny'nin peşine düştü.
İNGİLİZLER DUYURDU!
İngiliz gazeteci Mark Mann-Bryans, Mohamed Elneny'nin Fenerbahçe'ye transferinde son durumu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü transferin gerçekleşme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.
TAKIMDA KALMAYA HAZIRLANIYOR!
Arsenal'ın transfer dönemininin sona ermesine kısa bir zaman kala herhangi bir orta saha transferi gerçekleştirmemesi ve o mevkide yaşanan sorunlar nedeniyle Elneny'nin takımda kalmaya hazırlandığı belirtildi.
İngiliz ekibinin Elneny'i kısa vadeli bir plan olarak takımda tutmayı düşündüğü iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı futbolcunun rotasyonda faydalı olabileceğinin altı çizildi.
Bu sezon Arsenal formasıyla 10 resmi maçta forma giyen Mohamed Elneny bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.