Arsenal'dan transferde Elneny kararı! Fenerbahçe...

İNGİLİZLER DUYURDU! İngiliz gazeteci Mark Mann-Bryans, Mohamed Elneny 'nin Fenerbahçe 'ye transferinde son durumu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü transferin gerçekleşme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.

TAKIMDA KALMAYA HAZIRLANIYOR!

Arsenal'ın transfer dönemininin sona ermesine kısa bir zaman kala herhangi bir orta saha transferi gerçekleştirmemesi ve o mevkide yaşanan sorunlar nedeniyle Elneny'nin takımda kalmaya hazırlandığı belirtildi.