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Arsenal'dan transferde Elneny kararı! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mohamed Elneny'nin takımdaki geleceği merak konusu oldu. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de listesine giren Mısırlı futbolcunun transferiyle ilgili son durumu İngilizler duyurdu. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 09:58
Arsenal'dan transferde Elneny kararı! Fenerbahçe...

Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde bulunan Mohamed Elneny'nin peşine düştü.

Arsenal'dan transferde Elneny kararı! Fenerbahçe...

İNGİLİZLER DUYURDU!
İngiliz gazeteci Mark Mann-Bryans, Mohamed Elneny'nin Fenerbahçe'ye transferinde son durumu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü transferin gerçekleşme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.

Arsenal'dan transferde Elneny kararı! Fenerbahçe...

TAKIMDA KALMAYA HAZIRLANIYOR!
Arsenal'ın transfer dönemininin sona ermesine kısa bir zaman kala herhangi bir orta saha transferi gerçekleştirmemesi ve o mevkide yaşanan sorunlar nedeniyle Elneny'nin takımda kalmaya hazırlandığı belirtildi.

Arsenal'dan transferde Elneny kararı! Fenerbahçe...

İngiliz ekibinin Elneny'i kısa vadeli bir plan olarak takımda tutmayı düşündüğü iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı futbolcunun rotasyonda faydalı olabileceğinin altı çizildi.

Arsenal'dan transferde Elneny kararı! Fenerbahçe...

Bu sezon Arsenal formasıyla 10 resmi maçta forma giyen Mohamed Elneny bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.

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