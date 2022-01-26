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SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! 4 isim pozitif....

Spor haberi... Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 4 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:39 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:06
SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! 4 isim pozitif....

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek sarı-lacivertli futbol takımına uygulanan rutin testlerde 4 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle:

"Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil'e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul'da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul'da sürdürecektir."

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