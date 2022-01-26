Haberler Fenerbahçe Newcastle Szalai'yi transfer etmeli mi? İngilizlerden flaş rapor

Newcastle Szalai'yi transfer etmeli mi? İngilizlerden flaş rapor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin ismi, Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Adı uzun süre Chelsea ile anılan yıldız futbolcu için şu an en ciddi aday Newcastle United. Peki Szalai transfer edilmeli mi? İşte İngilizlerin o raporu... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:12 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:13
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Newcastle Szalai'yi transfer etmeli mi? İngilizlerden flaş rapor

Sessiz sedasız transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve adı Avrupa devleriyle anılmaya başlanan Szalai, yuvadan uçabilir.

Newcastle United'ın istediği yıldız futbolcu ile ilgili İngilizler bir analiz yayınladı. İşte raporda geçen o sözler;

Newcastle Szalai'yi transfer etmeli mi? İngilizlerden flaş rapor

"Newcastle patronu Eddie Howe, bu ay savunma takviyesine umutsuzca ihtiyaç duyduğu için kesinlikle bu haberler dolup taşacak. Kulübün savunma sicili bu sezon berbat ve bu da defansı geliştirmeleri gerektiğini gösteriyor.

Sadece Norwich, Magpies'den daha fazla gol yedi ve Howe'un tarafı tüm dönem boyunca sadece iki maçta gol yemedi. Bu nedenle, Szalai'nin imzası bu duruma çözüm olabilir."

Newcastle Szalai'yi transfer etmeli mi? İngilizlerden flaş rapor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belozoğlu, bir defasında defans oyuncusu ve takım arkadaşlarından birini övdü. Belözoğlu, "Attila Szalai ve Dimitris Pelkas hakkında çok hızlı geri bildirim aldık. Antrenmanlarda sanki yıllardır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi en çok gürültüyü çıkaran ve en son aramıza katılan Szalai. Bu isimler çok örnek oyuncular." dedi.

Bu, stoperin sürekli olarak yüksek bir seviyede performans gösterebildiğini ve aynı zamanda Szalai'nin sahada ve antrenmanda lider olduğunu gösteriyor. Takıma liderlik ederek etrafındakilerin savunmadaki seviyesini yükseltebilir ve bu da onu kadroya mükemmel bir katkı yapabilir.

Howe, Premier Lig'de hemen performans göstermesine güvenirken, yıllar içinde geliştirmek için birlikte çalışabileceği 24 yaşında bir savunmacıya sahip olmayı kesinlikle çok isterdi. Bu nedenle, oyuncunun kulübün transfer istek listesindeki isimlerden biri olduğunu bilmekten mutluluk duyacaktır.

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