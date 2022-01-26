Newcastle Szalai'yi transfer etmeli mi? İngilizlerden flaş rapor

Sessiz sedasız transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve adı Avrupa devleriyle anılmaya başlanan Szalai, yuvadan uçabilir. Newcastle United'ın istediği yıldız futbolcu ile ilgili İngilizler bir analiz yayınladı. İşte raporda geçen o sözler;

"Newcastle patronu Eddie Howe, bu ay savunma takviyesine umutsuzca ihtiyaç duyduğu için kesinlikle bu haberler dolup taşacak. Kulübün savunma sicili bu sezon berbat ve bu da defansı geliştirmeleri gerektiğini gösteriyor. Sadece Norwich, Magpies'den daha fazla gol yedi ve Howe'un tarafı tüm dönem boyunca sadece iki maçta gol yemedi. Bu nedenle, Szalai'nin imzası bu duruma çözüm olabilir."