Fenerbahçe Soares'in peşinde

Kanarya sezon başında Mergim Berisha ve Serdar Dursun'u renklerine katarak hücum hattını zenginleştirmişti. Son haftalarda kıpırdadı ama Serdar Dursun da Mergim Berisha da takım için yeterli görülmüyor. Sarı-lacivertliler bu bölgeye mutlaka transfer yapmak istiyor. Kanarya'nın liste başındaki isim Tiquinho Soares.

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun İstanbul'un yolunu tutması için gerekli şartlar da oluşmaya başladı. Olympiakos bir forvet almadan tecrübeli oyuncusundan vazgeçmeyi düşünmüyor.

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PSV'de mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Eran Zahavi sezon sonunu beklemek istemiyor. Olympiakos ile anlaştı, Hollanda ekibinin de el sıkışmasını umut ediyor. Bu da Fenerbahçe'nin Tiquinho Soares transferinde önünde bulunan en büyük engelin kalkması anlamına geliyor.

Zahavi, Yunan ekibinin yolunu tutarsa, Soares boşa çıkacak. Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Sözleşmesinden tamamen çıkmak iteyen Yunan ekibi ise zorunlu satın alma maddesi koydurmak peşindde.

AVRUPA'DAKİ 2 GOLÜ DE F.BAHÇE'YE

Tiquinho Soares bu sezon Olympiakos formasıyla 27 maçta boy gösterdi. Yunanistan Ligi'nde 5, kupada ise 2 gol kaydetti. Avrupa arenasında ise 2 golü bulunuyor. 31 yaşındaki forvet oyuncusu bu 2 golü de Fenerbahçe ağlarına yolladı. Olympiakos'un Kadıköy'de 3-0 kazandığı maçta 1 defa ağları sarstı. Soares, Yunanistan'da 1-0 kazandıkları mücadeledede tek golü kaydetti.