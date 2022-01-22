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Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Volkan Bayarslan

Spor haberi... DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Volkan Bayarslan oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:19
Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Volkan Bayarslan

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan'a AVAR olarak Esat Sancaktar ve Kutluhan Bilgiç eşlik edecek.

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